阿Ken用人形立牌代打！ 最後本尊現身全場大叫

《何百芮的地獄戀曲》於上週末播出最終回，正式為這段又鬧又痛的情感旅程畫下句點。收官當天，女主角郭書瑤驚喜開啟快閃直播，為慶祝作品圓滿落幕，劇組舉辦收官派對，郭書瑤、鍾瑶、孫可芳、詹懷雲、李杏、風田等主要演員齊聚一堂，導演張瓊文與宅女小紅也到場同歡。原本因行程無法現身的阿Ken，劇組特地準備一比一人形立牌「代打」合照，沒想到本人最後仍抽空現身，讓現場所有人相當驚喜。

阿Ken用人形立牌現身。（圖／彼此影業）

派對現場同步曝光「新春團圓版」主視覺，將當天也在場的李杏與風田合成入畫，風田笑說：「Key 得很明顯，但真的很有心。」孫可芳則以全新髮色亮相，被郭書瑤笑虧與詹懷雲 CP 感十足，引發粉絲再度敲碗後續發展；鍾瑶更直接放話，希望一路拍到第十季，讓《何百芮》成為台劇史上最長壽喜劇。

一路領軍宣傳的郭書瑤，也在派對上感性告白：「這是我遇過最棒的宣傳團隊！我愛何百芮！我愛大家！」全體演員與工作人員在笑聲與掌聲中合影留念，為這部話題之作留下溫暖句點，也讓現場粉絲齊聲高喊：「第三季不要等太久！」

延續《何百芮的地獄毒白》累積的角色魅力，《何百芮的地獄戀曲》不僅擴大世界觀，也更直球面對愛情裡的逃避、依附與不安，從「辣鍋小夥伴」的垃圾話日常，到寫實又荒謬的情感修羅場，讓觀眾笑到不行又默默鼻酸。宣傳期間，劇組更完成超過 40 場通告與曝光，搭配 OTT 聯動、跨界合作與實體互動，創下同類型台劇罕見的宣傳規模。