阿KEN脫了「炸出神扯胸肌」47歲長這樣！瑤瑤自嘲：奶大還是乏人問津

記者趙浩雲／台北報導

08-阿Ken好身材大方送！壯碩胸腹大肌肌。(左起詹懷雲、阿Ken林暐恆)。（圖／彼此影業 提供）

2026新年必看喜劇《何百芮的地獄戀曲》即將盛大爆笑開播，自從定檔消息公布之後，期待熱度節節高升，不僅在各大平台吸引眾多網友點讚討論，社群短片「何百芮是三寶」的流量更在兩天之內超過300萬瀏覽，足見以「何百芮」魅力十足，瑤瑤在片中還主動即興加台詞喊「我奶大，還不是一樣乏人問津」，尺度大開更展現搞笑的演員實力。

其中一段戲讓孫可芳飾演的閨蜜肉食女克拉拉，不小心跌倒壓在何百芮身上，讓何百芮無奈高喊「起來啦，你這個大屁股」，讓克拉拉立刻回嘴「我屁股再大也沒有妳奶大啦」，讓何百芮只能無奈自嘲「我奶大，還不是一樣乏人問津」，幽默橋段令人絕倒。而這段台詞在拍攝期間引起熱烈反應，原本台詞僅有克拉拉嗆「沒妳奶大」，沒想到瑤瑤立刻加碼即興台詞，反應之快讓人印象深刻，也幫劇情推展加分。

廣告 廣告

《何百芮的地獄戀曲》即將盛大爆笑開播。（圖／彼此影業 提供）

演技派男星姚淳耀出道多年首度挑戰全喜劇演出，外貌酷似5566男星孫協志的他，其中一段聯誼前試裝的戲，也同樣被何百芮揶揄穿衣風格「這件衣服看起來會像剛出道的5566，欸，我看你有點像孫協志耶」，不過姚淳耀卻完全沒在聽，還問「這件衣服怎樣」。姚淳耀也分享自己私下常被朋友說「講話好像都沒有在聽」，有點像活在自己世界，他也強調自己是比較屬於慢熱型的人，也很期待在接下來的劇情故事中可以看到羅人傑更多可愛的一面。

而何百芮的前姊夫梁恕誠(阿Ken林暐恆 飾演)始終難忘舊情，因為失戀失婚，卻又想要積極挽回舊愛，只得將所有心力全都寄託在健身房重訓，沒想到練出一身壯碩肌肉，甚至有線條分明的胸肌、腹肌，甚至主動脫掉上衣還大喊「我們一起嗨到天亮」，該段戲讓人驚艷「原來阿Ken的身材這麼好」。《何百芮的地獄戀曲》將於2026年1月4日正式上架，每週日21:00於八大戲劇台首播，22:00於台灣大哥大MyVideo、Netflix進行OTT首播。

更多三立新聞網報導

張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團

小S到101看煙火哭了！賈永婕「曝兩人私下對話」不捨喊：想衝去用力抱你

張惠妹台東跨年晚會封神！公司資本額20萬「卻拿3千萬案子」驚人背景曝

資深女星宣布升格當阿嬤「2個兒子差不到十天」 三人真實關係曝光了

