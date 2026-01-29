阿Ken苦追求復合！李杏談戲外若遇「前任回頭」 吐心聲：爛人想都別想

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

2026 新年最夯爆笑喜劇《何百芮的地獄戀曲》由郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶、阿 Ken 與詹懷雲共同主演。劇中何百芮（郭書瑤飾）與羅人傑（姚淳耀飾）的戀情雖已開花結果，卻仍面臨不少生活考驗，就連全家人公認「最難搞」的大姊何十美（李杏飾）也親自現身出題，測驗羅人傑是否夠格與妹妹交往，增添不少逗趣笑料。

李杏（左）在劇中被阿Ken（右）飾演的前夫梁恕誠 苦苦追求希望復合。 (圖／彼此影業提供)

李杏在劇中被阿Ken飾演的前夫梁恕誠苦追要求復合，但她現實生活中認為只要對方是不錯的人，當然願意重新開始，「前提是這個人是一個值得再多花一點時間修補關係的人，當然如果是劈腿酗酒家暴賭博一堆壞習慣壞行為的爛人，拜託想都不要想復合。」她也透露，自己在感情路上不算強勢，但卻是很清楚自己想要什麼，不輕易妥協，「我覺得人本來就應該要很清楚自己要什麼、不要什麼，但是我不會強迫別人做他們不想要做的事情。」

至於郭書瑤在戲裡與好友關係逐漸發展成為伴侶，戲外是否可能選擇朋友談戀愛，她近期受訪也說不排斥，但覺得機率不太高，「因為會變成男朋友的對象，通常都不會是朋友。」姚淳耀則強調，自己也有浪漫的時刻，像自己與妻子原本都是租屋，但常常會遇到突發狀況，所以常常在找新家，「所以那時候就下定決心一定要幫太太買房子，最浪漫的事，應該是跟太太一起完成夢想買了一間屬於我們的房子。」

鍾瑶（左）突襲阿KEN（右）甜甜圈夯店笑料連發。（圖／彼此影業提供)

此外，戲外話題同樣延燒，鍾瑶近日在社群平台上架突襲阿 Ken 甜甜圈名店「GooDonut」的趣味影片，一到現場便笑稱自己「不是來探班，是來幫你（阿KEN）賺錢的。」影片裡與阿Ken一來一往的默契互動再度製造滿滿笑點，成功延燒戲劇討論度，也讓角色與演員魅力同步發酵。







