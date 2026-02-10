阿Ken驚喜現身收官派對 《何百芮》宅女小紅到場力挺

【緯來新聞網】《何百芮的地獄戀曲》於上週末（8日）正式收官，為慶祝作品圓滿落幕，劇組於當天舉辦收官派對，演員郭書瑤、鍾瑶、孫可芳、詹懷雲、李杏、風田等主要演員齊聚一堂，導演張瓊文與宅女小紅也驚喜現身。原本因工作行程無法出席的阿Ken，劇組貼心製作一比一人形立牌供大家合影留念，趣味十足，最終阿 Ken在百忙之中還是到現場與大家開心合體，全場驚呼感動。

《何百芮的地獄戀曲》舉辦收官派對，演員郭書瑤、鍾瑶、孫可芳、詹懷雲、李杏、風田等主要演員齊聚一堂，阿 Ken也趕到現場。（圖／彼此影業提供）

劇組端出「新春團圓版」海報，貼心合成當天也在現場的李杏與風田，風田笑說：「雖然很明顯是 Key 上去的，但真的好用心啊！」派對期間，孫可芳以亮麗新髮色登場，郭書瑤笑虧她與詹懷雲「超搭CP感」，觀眾大讚期待兩人火花延續；鍾瑶則在現場表示：「希望可以一路演到第十季，讓《何戀》成為台劇最長壽的喜劇作品！」領軍跑通告的瑤瑤也在收官派對上表示：『這是我遇過最棒的宣傳團隊！我愛何百芮！我愛大家！』全體劇組在溫暖感性的氣氛中，為這部現象級原創喜劇畫下動人句點，也讓觀眾齊聲敲碗：「第三季不要讓我們等太久！」



《何百芮的地獄戀曲》由文策院、彼此影業股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、兔將創意影業股份有限公司共同出品，2/13起，可以在 MyVideo 、 Netflix與Hami Video收看完整系列影集。

