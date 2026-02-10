阿Ken驚喜現身！《何百芮的地獄戀曲》大結局 鍾瑶：想演到第10季

《何百芮的地獄戀曲》完美大結局！演員團聚慶功。（圖／彼此影業）

《何百芮的地獄戀曲》於上週末播出最終回，為慶祝作品圓滿落幕，劇組於2月8日舉辦派對，郭書瑤、鍾瑶、孫可芳、詹懷雲、李杏、風田等主要成員齊聚一堂，導演張瓊文與宅女小紅也驚喜現身。派對現場笑聲不斷，孫可芳以亮麗新髮色登場，被郭書瑤戲稱與詹懷雲超有「CP感」；鍾瑶則感性喊話：「希望可以一路演到第十季！」觀眾也齊聲敲碗：「第三季不要讓我們等太久！」

派對驚喜橋段還有阿Ken的現身，原本他因工作行程無法出席，劇組貼心製作一比一人形立牌供大家合影，甚至貼心合成「新春團圓版」海報，讓風田笑說：「雖然很明顯是Key上去的，但真的好用心！」沒想到阿Ken最終在百忙之中趕到現場，全場激動合體，氣氛達到最高潮。領軍跑通告的瑤瑤也感性表示：「這是我遇過最棒的宣傳團隊！我愛何百芮！」

廣告 廣告

李杏（右）與阿KEN的人形立牌。（圖／彼此影業）

《何百芮的地獄戀曲》成功建立角色魅力，宣傳端也展現空前行動力。製作團隊結合OTT平台、跨界聯名與實體店面互動，總計跑了超過40場通告與曝光，創下同類型台劇紀錄。與飲料品牌「小仙島」合作的互動小卡，更將角色魅力延伸至線下。監製劉宛玲與陳郁佳表示：「這是所有部門同心協力的成果，感謝大家讓這部作品被看見！」

隨著完結熱度持續延燒，各平台也釋出利多回饋粉絲。主角郭書瑤於週日派對直播中快閃發放限量序號，吸引上千人即時參與。為讓觀眾在春節假期能一次補完內容，除了MyVideo、Netflix，Hami Video 也宣布13日起全面上架。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

還有人沒拿1萬！這天18時前沒登記「年後才入帳」 最後領取期限曝

賈永婕談「林宅血案」被出征！遭疑公關團隊不把關 她5字揭露實情

輔大內鬥1／醫院副院長無預警落馬 同事代墊25萬討不回成鬥爭犧牲品