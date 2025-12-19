阿Ken、羅志祥二選一交往！安心亞首露面全招了 「真實答案」曝光

記者蔡維歆／台北報導

安心亞日前登上2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」開唱，以紅色貼身短裙火辣亮相，一連帶來多首歌曲，包括〈呼呼〉、〈來追我男友吧〉等，不過卻有網友狠酸安心亞都40歲了「還在呼」，掀起討論。對此她今天出席台北跨年記者會也回應了。

安心亞跟幻藍小熊將在台北跨年表演。（圖／記者趙于螢攝影）

安心亞跨年當天將在台北場表演，她今天受訪透露這次會重新改編歌曲舞蹈，走比較搖滾的風格，也不會有空檔休息，希望跟大家一路嗨到底，至於服裝尺度會像耶誕城表演一樣大露屁股蛋嗎？她語帶保留說會很適合這次的表演風格，很閃很耀眼。聽聞酸民評論，安心亞則說不會太在意沒有幫助的言論，自己比較注重專注當下的狀態。

阿Ken蟬連主持台中跨年。（圖／三立提供）

而這次萬年緋聞男友阿Ken主持台中場跨年，有較勁尬場意味嗎？安心亞笑說沒有啊，「我跟他沒有緋聞，我不知道他在哪裡。」是被緋聞困擾嗎？她說也不會，但一直讓大家誤會，所以希望可以做澄清，也沒有要認真思考交往，「我們還是很好的朋友關係。」近來她也驚喜現身羅志祥小豬演唱會表演，提到兩人當年也傳過緋聞，安心亞否認表示：「有嗎？那還是回到阿Ken好了。」意指寧願選阿Ken嗎？她連忙解釋：「不是這個意思，是說我這次跨年表演蠻用心準備的，真的會帶來蠻多不一樣的視覺感受。」

