阿Ken、羅志祥要選誰？ 安心亞「緋聞對象2選1」鬆口了

安心亞19日出席「臺北最High新年城-2026跨年晚會」。（池宗玲攝）

安心亞今（19日）與幻藍小熊、晚會主持人夏和熙、黃豪平一起出席「臺北最High新年城-2026跨年晚會」全卡司公開宣傳記者會，時隔8年再次在台北表演，安心亞興奮透露這次特別改編音樂和舞蹈，「這次風格比較搖滾，會一路HIGH到底，表演會精彩到讓大家沒時間眨眼，我的服裝也會很閃耀，在看我表演前要先閉眼睛休息5秒」，預告這次表演也將是火辣登場。

安心亞每次登上表演舞台都是討論焦點，無奈有酸民批評她40歲還在唱〈呼呼〉。安心亞表示，她並不在意酸民的一言一行，「我比較注重舞台跟專注自己的狀態，沒幫助的不會在意」，強調她很喜歡現階段的自己。

幻藍小熊19日出席「臺北最High新年城-2026跨年晚會」。（池宗玲攝）

她與阿Ken傳緋聞多年，2人也會在鏡頭互開玩笑，今聽聞阿Ken將在台中主持跨年，雙方將打對台一事，她笑言之前沒聽說阿Ken要主持跨年，同時也鄭重的澄清2人關係，「（傳緋聞）困擾是不會，只是大家一起誤會，所以在這裡澄清，我們是很好的搭檔」。

安心亞（左）和熊讚一起跳〈呼呼〉。（池宗玲攝）

而當被問到日前受邀在另一緋聞對象羅志祥（小豬）演唱會上合體演出，安心亞急忙否認2人關係，「我們有緋聞嗎！？我跟他沒有啦，那我們還是回到阿Ken好了」，幽默反應逗笑現場大家。

幻藍小熊、安心亞都將登上「臺北最High新年城-2026跨年晚會」。（池宗玲攝）

「臺北最High新年城-2026跨年晚會」獨家表演名單為KARA、蔡健雅、李千娜、安心亞、畢書盡、幻藍小熊，以及韋禮安、周湯豪、玖壹壹、王ADEN、美秀集團、U：NUS共13組明星。其中，幻藍小熊將與畢書盡、周湯豪跟玖壹壹獨家合體，帶來精彩表演。12月31日「臺北最High新年城-2026跨年晚會」從晚間7點起在中視、中天綜合台Live轉播。

