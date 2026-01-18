阿P的智能手錶／張士傑

張士傑

阿P最近可得意了，他在網上淘到了一款最新款的智能手錶，原價要兩千多，他硬是砍到了八百。收到貨的那天，他迫不及待地拆開包裝，把手表戴在手腕上，對著鏡子左看右看，怎麼看怎麼滿意。

“嘖嘖，這錶盤，這質感，跟專賣店裏的正品一模一樣！”阿P美滋滋地想著，“這下可要在老張面前好好顯擺顯擺。”

第二天一早，阿P特意穿了件短袖襯衫，把手表露在外面。剛到單位，就看見老張在茶水間泡茶。阿P故意把手腕抬得老高，裝作不經意地晃到老張面前。

“喲，老張，泡茶呢？”阿P笑眯眯地說。”

老張一抬頭，眼睛立刻被阿P手腕上的表吸引住了：“阿P，你這表……”

“哦，這個啊，”阿P故作隨意地擺擺手，“最新款的智能手錶，能測心率、血壓，還能接電話、發微信，功能可全了。”

老張湊近看了看，羡慕地說：“這表可不便宜吧？”

阿P神秘一笑：“還行吧，兩千多。”

“兩千多？”老張瞪大了眼睛，“我上周在專賣店看到要兩千八呢！”

阿P心裏樂開了花，臉上卻裝作若無其事：“嗨，我這不是認識人嘛，內部價。”

正說著，手錶突然“滴滴”響了兩聲，螢幕上顯示：“您的心率過快，請注意休息。”

老張更驚訝了：“這表真神了，連心率都能測！”

阿P得意地說：“那可不，這表還能測血壓呢。”說著，他按了下錶盤上的按鈕，螢幕上立刻顯示：“您的血壓偏高，建議就醫。”

老張看得目瞪口呆：“阿P，你這表太厲害了！”

阿P正想再顯擺幾句，突然手錶又“滴滴”響了起來，螢幕上顯示：“檢測到您的心率異常，已自動撥打120急救電話。”

“什麼？”阿P嚇了一跳，趕緊去按手錶，卻發現怎麼也關不掉。

“喂，您好，這裏是120急救中心……”手錶裏傳來接線員的聲音。

阿P慌了神，對著手表大喊：“不用不用，我沒事！”

“先生，請您保持冷靜，我們的救護車已經出發……”

“我真的沒事！”阿P急得直跺腳，“這是個誤會！”

老張在一旁看得目瞪口呆，茶水間裏的其他同事也都圍了過來。阿P急得滿頭大汗，拼命按著手表上的按鈕，可就是關不掉。

十分鐘後，救護車呼嘯著開到了公司樓下。醫護人員抬著擔架沖進茶水間，看到阿P正生龍活虎地站在那裏，也是一臉蒙。

“病人呢？”醫生問。

阿P尷尬地舉起手：“那個……是我……”

醫生看了看阿P紅潤的臉色，又看了看他手腕上的表，頓時明白了什麼：“您這表……是山寨的吧？”

阿P的臉一下子漲得通紅，支支吾吾說不出話來。老張在一旁恍然大悟：“阿P，你這表該不會是……”

阿P恨不得找個地縫鑽進去，趕緊摘下手表塞進口袋裏。醫生無奈地搖搖頭：“以後別買這種山寨貨了，耽誤我們時間不說，還浪費醫療資源。”

送走醫護人員，阿P灰溜溜地回到座位上。老張跟了過來，拍拍他的肩膀：“阿P啊，你這表……到底多少錢買的？”

阿P低著頭，小聲說：“八百……”

老張歎了口氣：“你啊，就是愛貪小便宜。這表要真是兩千八的，能出這種岔子嗎？”

阿P懊惱地說：“我這不是想省點錢嘛……”

“省錢是好事，但也不能太離譜啊。”老張說，“你看，今天這事鬧得，多丟人啊。”

阿P點點頭，心裏暗暗發誓以後再也不買山寨貨了。可就在這時，他的手機突然響了，是老婆打來的。

“阿P！”老婆在電話裏氣急敗壞地說，“我剛收到短信，說你叫了救護車？你沒事吧？”

阿P支支吾吾地說：“沒事沒事，就是手錶出了點問題……”

“手錶？”老婆更生氣了，“你又亂買東西了是不是？這次又花了多少錢？”

阿P心虛地說：“沒……沒多少……”

“沒多少是多少？”老婆不依不饒。

阿P看了眼旁邊幸災樂禍的老張，小聲說：“八百……”

“什麼？八百？”老婆尖叫起來，“你這個敗家子！這個月的生活費又不夠了！”

阿P趕緊解釋：“老婆，你聽我說，這表其實……”

“別說了！”老婆打斷他，“今晚回家看我怎麼收拾你！”

掛了電話，阿P欲哭無淚。老張在一旁憋著笑：“阿P啊，你這回可真是賠了夫人又折兵啊！”

阿P懊惱地抓了抓頭髮：“唉，我這不是想趕個時髦嘛……”

“時髦是好事，”老張說，“但也要量力而行啊。你看，為了省那點錢，鬧出這麼大個笑話，多不值當。”

阿P點點頭，心裏暗暗發誓以後再也不貪小便宜了。可就在這時，他的手錶又“滴滴”響了起來。阿P嚇得一激靈，趕緊摘下來想扔掉，卻發現螢幕上顯示：“檢測到您情緒波動較大，建議深呼吸放鬆。”

阿P愣了一下，突然笑了：“這表還挺貼心……”

老張也笑了：“得，你這表雖然是個山寨貨，但還挺會來事。”

阿P摸了摸鼻子：“要不……這表送你？”

老張連連擺手：“別別別，我可消受不起。你還是自己留著吧，就當是個教訓。”

阿P看著手裏的表，無奈地笑了。雖然今天出了個大洋相，但好歹也長了記性。他決定以後再也不貪小便宜了，要買就買正品，貴點就貴點，至少不會鬧出這種笑話。

不過話說回來，這表雖然是個山寨貨，但功能還挺全的。阿P想著，要不今晚回家跟老婆好好解釋解釋，說不定她氣消了，還能誇自己會過日子呢？

這麼一想，阿P又美滋滋地戴上了手錶。畢竟，生活總要向前看嘛！