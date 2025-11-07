阿Sa傳新戀情 壯男新歡曬照片疑宣示主權

香港女子天團Twins成員「阿Sa」蔡卓妍2023年傳出和身家百億的太子爺石恆聰6年感情告吹，今年西洋情人節時兩人傳出復合，但阿Sa受訪表示自己從未證實。港媒報導，阿Sa有新戀情，對象疑是小她10歲的帥氣健身教練Elvis（林俊賢），男方還曬出抱阿Sa愛貓的照片宣示主權。

據《東網》報導，42歲阿Sa最近常被拍出和林俊賢出雙入對，兩人一起到紅館看林家謙演唱會，林俊賢還多次曬出和阿Sa的合影不避嫌，知情人透露兩人發展穩定，阿Sa也跟朋友介紹過林俊賢。一向愛養毛小孩的阿Sa，先前透露家裡多了兩隻新成員，狗狗「芝麻妹妹」和貓咪「阿Boo妹妹」，林俊賢則曬出和阿Boo妹妹合照，可見和阿Sa關係親密。

但對於戀情，阿Sa和林俊賢表示不回應，不承認也不否認。昨阿Sa出席活動，被試探問到聖誕節有沒有重要的人要送禮物？她賣關子說：「這問題晚點回答你，因為我想保有一點隱私」。而阿Sa今年被問到感情狀態，她尷尬回應：「有點複雜」，不願多說。知情人透露，阿Sa之所以覺得複雜，是因為和石恆聰上演世紀復合，然後她後來現身活動否認此事，澄清從沒承認，都是媒體亂寫。

而阿Sa和阿嬌（鍾欣潼）感情好，近日傳出阿嬌和大陸網紅皇甫聖華的緋聞，阿Sa不肯回答說：「我沒跟上這條新聞線」，至於有沒有見過皇甫聖華？阿Sa再度打趣說：「我不回答你，都說了不回答」，非常保護好友。

