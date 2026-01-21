阿Sa爆早同居小10歲教練男友 未婚夫驚人時薪曝光

香港女子天團Twins成員「阿Sa」蔡卓妍揮別與身家百億的太子爺石恆聰的6年戀情後，近日高調認戀小她10歲的帥氣健身教練Elvis（林俊賢），大方表示「緋聞」二字可以刪了，言下之意就是「男友」。最近媒體報導，其實小倆口早就開始同居試婚，兩人有共識往結婚邁進。

據《東周刊》報導，阿Sa在活動上認愛當天，工作結束後就坐著自己的7人座豪車回到位於東半山司徒拔道的豪宅，而另一方面Elvis並未因為交往了富婆女友就鬆懈，仍繼續努力健身教練的工作，還另外接了一對一的網球教練工作，某日工作結束後，Elvis搭車回到阿Sa香閨，直到深夜都沒離開，可見兩人已開始同居生活。

據知，Elvis每堂課時薪高達2000元港幣（約8113元台幣），月薪高達10萬港幣（約40萬台幣），兩人工作都繁忙，為了爭取更多相處時間才選擇同居；知情人更說阿Sa跟男友現在處於熱戀期，阿Sa不時會親自下廚給男友吃，兩人有如新婚夫妻，歷經一段失敗婚姻的阿Sa，這次主動認戀，也可見男方在她心中的地位，兩人確實好事將近。

而阿Sa和阿嬌出道多年，一直是演藝圈中知名的富婆，阿Sa愛投資房地產，據悉她手下至少有5處房產，市價上億，而她平時聽母親的話，都由媽媽打理，若租出去，每月光收房租就可達20萬港幣（約81萬台幣），堪稱最強包租婆，而阿Sa不在意男友賺的比她少，受訪時還公開表示「好幸福」，媒體推估她隨時有可能宣布喜訊。

