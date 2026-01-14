阿sa蔡卓妍認愛小9歲健身教練！笑虧媒體：可以刪掉緋聞2字

43歲香港女星蔡卓妍（阿Sa）曾跟鄭中基秘婚，日前與交往6年的「百億富三代」石恆聰分手，最近竟霸氣認愛，公開貼照宣告正和小她9歲的健身教練Elvis（林俊賢）交往，更笑虧媒體：「可以把緋聞2字刪掉了」。

阿sa大方貼跟男友 Elvis（林俊賢）的照片放閃。（圖／翻攝蔡卓妍IG）

兩人相差9歲的姐弟戀其實早有端倪，去年阿Sa觀賞林家謙演唱會時，就被眼尖粉絲發現身旁坐著體格健壯的男性友人，而Elvis也曾在社群平台分享與阿Sa新養愛貓的親密合照，種種蛛絲馬跡早已透露兩人關係匪淺。自從與交往6年的「百億富三代」石恆聰分手後，阿Sa的感情狀態一直是外界關注焦點。

廣告 廣告

近日她與鍾欣潼（阿嬌）一同現身活動，面對感情提問不再閃躲，更直言「可以把緋聞2字刪掉了」，親自為新男友正名，談到這段新戀情時臉上滿是幸福笑容，她更透露在Elvis的專業指導下，自己也開始培養健走習慣，不僅體態變得更緊實健康，整個人的精神狀態也煥然一新。被問及現況時，她直接公開宣告：「現在過得很幸福。」

延伸閱讀

范姜彥豐遭爆黑料！愛打德撲局局萬元起跳 友人：根本沒有

真人版《航海王2》將上線！前導預告曝光 揭兇狠全新勢力

嫁周杰倫10年！昆凌吐升格三寶媽心聲 認曾一度「快撐不住」