阿Sa認愛小9歲教練男友！她甜喊「很幸福」 戀情藏貓照早露餡

蔡卓妍認愛小9歲教練男友，大方表示戀情穩定、生活幸福。（圖／翻攝自IG）

香港女歌手蔡卓妍（阿Sa）與交往6年的企業家石恆聰分手後，感情生活再度成為關注焦點。近日，她被媒體問及與健身教練林俊賢（Elvis）之間的戀情時，已不再避談，首次公開認愛，笑言「可以把緋聞兩個字刪掉了」，態度大方坦率。

據香港01等港媒報導，13日，蔡卓妍與Twins成員鍾欣潼（阿嬌）在香港尖沙咀出席手搖飲品活動，久違合體吸引上千粉絲到場支持。兩人除了一同與粉絲互動，還進行遊戲與繪畫橋段，活動尾聲更由蔡卓妍帶領全場為即將生日的阿嬌提前慶生。

受訪時，蔡卓妍被問到是否因戀愛關係變得較圓潤，她笑著回應是「幸福肥」，也大方透露受到男友影響，近期常登山與健走，整體健康狀態比以前更好。當被追問與男友是否「經常一起運動」時，她則略帶害羞地回應希望問題不要太直接。

阿Sa與男友分別曬出與愛貓合影，被網友發現戀情端倪。（圖／翻攝自IG）

這段新戀情其實早有蛛絲馬跡。蔡卓妍去年在社群平台曬出新飼養的兩隻貓咪，不久後就有網友發現，林俊賢也曾與其中一隻貓合照，引發外界對兩人關係的猜測。如今戀情正式獲得蔡卓妍本人證實，證實外界推測並非空穴來風。

現年41歲的蔡卓妍與小她9歲的健身教練林俊賢交往，年齡差距絲毫未構成阻礙。外界對這段新戀情多持祝福態度，粉絲也紛紛表示樂見偶像找到合適的伴侶。此外，蔡卓妍不久前替時尚雜誌拍攝大膽風格寫真，她笑說：「現在漂亮就該留下紀念，難道要等幾年後才來嘗試嗎？」她也強調自己是個獨立女性，做任何事都能自行決定，不需事事詢問另一半。





