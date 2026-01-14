阿Sa認愛「以後不用再寫緋聞」 大方公開與小9歲健身教練戀愛中

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

香港女星蔡卓妍（阿Sa）在結束與「百億富三代」石恆聰長達六年的戀情後，感情狀態一直備受外界關注。如今她終於走出空窗期，日前與Twins成員鍾欣潼（阿嬌）一同出席活動時，阿Sa面對媒體追問親口承認新戀情，正與小她9歲的健身教練拍拖，大方認愛展現自信與坦然，更直言「以後不用再寫緋聞」。

蔡卓妍（阿Sa）大方認愛健身教練林俊賢（Elvis）。（圖／翻攝IG）

讓阿Sa再次感受到幸福的伴侶，是年僅33歲的健身教練林俊賢（Elvis），兩人相差9歲的姐弟戀早有跡象，去年阿Sa出席林家謙演唱會時，就曾被拍到身旁有一位身材健壯的男子，粉絲隨即認出正是她的健身教練。更有網友發現，Elvis曾在社群平台曬出抱著阿Sa愛貓的照片，而這隻寵物正是她去年新養的，2人關係早已不言而喻。

阿Sa在受訪時談到這段感情對生活的影響，她表示因為男友的專業陪伴，自己逐漸培養了健走的習慣，不僅身形更顯緊實健康，整個人也比過去更放鬆愉快。聊到目前的心境，她笑著說，日子過得非常甜蜜而滿足。



