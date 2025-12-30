附和中國立場 委內瑞拉指責美國對台軍售「干涉內政」

委內瑞拉密切附和中國立場，指責美國對台軍售。圖為中國國家主席習近平（左）與委內瑞拉總統馬杜洛（右）。路透社／美聯社



中國29日宣布發動圍台軍演，外界咸認與美國本月宣布的大規模對台軍售有關。委內瑞拉當天也針對美國對台軍售發聲批評，明顯與中國表達一致立場。

《南華早報》報導，委內瑞拉外交部29日發表聲明，稱美國對台軍售是干涉中國內政，破壞美國曾有的承諾。

聲明重申「堅定支持一個中國原則」，承認中華人民共和國是「代表全中國的唯一合法政府，包括台灣地區」，強調台灣是「中國領土不可分割的一部分」。

委內瑞拉也表達與中國團結一致的立場，相信中國將克服所謂「由華府策動」的新挑戰，台灣將迅速「與中華人民共和國統一」。

美國17日宣布111億美元對台軍售案，是2001年小布希政府後對台軍售最高金額。中國29日宣布舉行代號「正義使命-2025」的圍台軍演，劍指「台獨分裂勢力」，同時也批評外部勢力「以台制華、武裝台灣」。

中國駐美大使館也在29日發文，宣稱美國批准大規模對台軍售，是嚴重破壞台海和平，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

中國外交部微信公眾號「寬廣太平洋」當天也發文，指責美國「近日批准大規模對台軍售，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權、安全和領土完整，嚴重破壞台海和平」。

分析指出，委內瑞拉的聲明吻合北京立場，反映委內瑞拉與中國之間密切的政治聯繫，特別在兩國政府都面臨美國壓力之際。北京曾多次批評美國制裁委內瑞拉，將美方行動描繪成單邊主義與覇權脅迫的例子。

