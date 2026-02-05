附和九二共識！鄭麗文竟稱「沒那麼恐怖」 賴清德：就是在推展統一的中國人

即時中心／梁博超報導

國民黨主席鄭麗文昨（4）日表示，「九二共識」就是「兩岸同屬一中」而已，「沒那麼恐怖、也不是洪水猛獸」。對此，總統賴清德今（5）日強調，習近平已多次對外說明「九二共識」就是「一個中國原則」，完全沒有中華民國表述空間，「如果有人欣然接受九二共識，並且不害怕的話，表示他真的是中國人，同時也積極在推展兩岸的統一。」他希望在野黨能不忘參選初衷，一定要維護國家、人民的利益，「不要因為要進行兩岸的合作，就推遲中央政府總預算以及國防特別預算的審查。」

鄭麗文昨在國民黨中常會上表示，綠營為了醜化，把「九二共識」改得面目全非；但「九二共識」就是「兩岸同屬一中」而已，沒那麼恐怖，也非洪水猛獸，也是中華民國憲法明文規定。

對此，賴清德今上午受訪時強調，中國國家主席習近平已多次說明，「九二共識」就是「一個中國原則」，台灣方案就是一國兩制，完全沒有中華民國表述的空間。「在這種狀況之下，如果有人欣然接受九二共識，並且不害怕的話，表示他真的是中國人，同時也積極在推展兩岸的統一。」

賴清德認為，要進行兩岸的交流合作，一定要先把正事辦好，也就是中央政府總預算和國防特別預算一定要順利審查通過，這樣才可以贏得國人的信任，也不至於對台灣帶來危險。他提到，過去在醫院服務，常常跟自己的門診病人提醒，健康非常重要，如果沒有健康，賺再多的錢也沒有用，「個人如此，國家也是如此」。

盼在野黨不忘參選初衷 賴清德：別推遲國防特別預算審查

同時賴清德也強調，這幾年來國家持續進步，社會持續發展，經濟也越來愈好，去年經濟成長率高達8.63％，股市已經突破三萬點，就業情況十五年來最好，所以當國家持續有這些重大成果時，國防一定要持續強化，「有強大的國防保護我們國家主權、維護民主自由的生活方式，我們這些重大成果也才有辦法保障。」

因此，賴清德希望在野黨能夠不忘當初參選的初衷，一定要維護國家的利益、人民的利益，不要因為要進行兩岸的合作，就推遲中央政府總預算以及國防特別預算的審查。

