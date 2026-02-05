附和民眾黨！馬文君建議：總統宣告戒嚴須24小時內獲立院過半追認 否則失效

國民黨立委馬文君。 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨立法委員馬文君今（5）日表示，中華民國得來不易的民主憲政不容獨裁傾向領導人倒行逆施，戒嚴絕非行政效率的選項，而是民主制度在極端情境下的例外狀態，必須嚴格設防。她樂見民眾黨立法院黨團公布新會期優先法案中包括《戒嚴法》修法提案，主張藍白兩黨在新會期合作力促修法，以確保立法院有效制衡總統權力，保護台灣民主穩定。

馬文君指出，2024年12月韓國總統尹錫悅突然宣布全國戒嚴（僅維持約6小時即在國會投票下解除），她是最早提出《戒嚴法》修法疑慮的立委之一。當時韓國軍隊部署於國會議事堂周邊，阻撓議員進入、試圖逮捕部分議員，凸顯制度漏洞的嚴重性。

廣告 廣告

馬文君批評現行《戒嚴法》（自民國37年修正後迄今逾75年未大幅修訂）第1條第2款規定：總統於情勢緊急時宣告戒嚴後，應於一個月內提交立法院追認，立法院休會期間則於復會時提交。此規定雖賦予立院制衡權力，但從總統「宣告戒嚴」到「立院追認」存在長達一個月的空窗期，期間可能發生不可預測風險，例如類似韓國情境的「青鳥包圍立法院」或軍警阻撓立法委員開會、行使投票權。

馬文君提出兩大修法方向：

1.明定總統宣告戒嚴後，須在24小時內獲得立法院至少過半數追認；若未獲追認或未達過半數，戒嚴立即失效。

2.明文保障立法委員在戒嚴宣告後，仍能不受任何阻撓集會、開會、自由投票並決議追認與否。

馬文君強調，「唯有透過修法才能確保台灣若發生『戒嚴』等狀況，立法院能代表人民確保我們的民主及社會狀況穩定。制度比人更可靠，要做最壞的準備，存最好的希望。」馬文君認為，民眾黨提出的類似修法方向與其主張高度契合，希望新會期藍白合作推動，完備民主防線，避免權力濫用。

根據憲法，總統本有戒嚴宣告權，但須經立法院制衡；馬文君重申，修法重點在縮短空窗期與保護國會運作，而非否定憲法權力。她呼籲各界正視此議題，以維護台灣民主憲政體制。民眾黨黨團昨日公布的21項優先法案中，確實包含《戒嚴法》修正，主張總統發布戒嚴令後24小時內送立院追認，避免濫權。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美軍新一代超級航艦「甘迺迪號」建造海試完成 明年3月交艦露曙光

楊宏基觀點》是「開始」而非「結束」！海鯤號淺水潛航成功 戰力之路仍漫長