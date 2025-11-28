【附成交單】「1招」抓加碼點位，新手ETF加碼就看這兩條線

上週台股經歷劇烈震盪，從單日大漲800點到隔天大跌近1,000點，主要因為消息面引發投資人的情緒性操作層面較多，實質上整體的經濟其實未見衰退(除了傳產)，那長期存股的投資人就可以藉此把握在相對低檔的加碼機會，本篇筆者來帶大家複習。

《ETF存股計畫》APP：逢低加碼免盯盤，股價監測低檔即時通知！

手機點擊下載👉https://www.cmoney.tw/r/194/1ngg1b

________________________________________​

新手存股找加碼，看「季線」、「月線」最簡單

「均線加碼法」是筆者過去常常提到很適合新手的一種ETF逢低加碼策略，因為你不用學會看任何技術指標或籌碼分析，光靠一、兩條線就能做簡單的判斷，雖然可能沒辦法加碼在最低點，但也能買在相對低的位子，有助於提升長期的報酬率。下面來帶大家更熟悉均線加碼法。

廣告 廣告

我們以代表台股大盤表現的加權指數為例，那可以對應到大多數的大盤型ETF像元大台灣50(0050)、富邦台50(006208)、富邦公司治理(00692)、元大臺灣ESG永續(00850)、國泰台灣領袖50(00922)、群益台ESG低碳50(00923)、聯邦台精彩50(009804)等等，以長期存股的角度出發，建議只需要看「季線」與「年線」就可以，主要是這兩條線常常被用來作為盤面轉多或轉空的分水嶺，拉長時間看都算是相對低的股價位階。

季線：上週大盤實際案例

以季線為例，11/21、11/24就是一個案例，台股因為消息面引發投資人情緒上的擔憂而導致的賣壓，但碰到季線就隨即出現支撐，那碰到季線這個位子就是一個可以考慮加碼的點位，筆者也有身體力行在這天做加碼，那過幾天市場情緒消化後就出現反彈，季線發現實質效果。

當然均線不是萬能的，假設市場情緒持續悲觀那也是有可能持續往下跌破，這時候該怎麼辦？那就等指數繼續往下回測年線等待另一個加碼時機就好了。

251128-etf-02.png

年線：大盤落在年線下多是相對低點

在先前的教學裡筆者也有提到，在台股過去35年的歷史來看，加權指數跌破年線的次數其實也只有40次左右，平均每次跌破的持續時間約2~4個月，因此隨著市場長期往上成長的趨勢下，大盤只要落在年線以下都可以預期是在相對低檔的位子，所以有在年線以下大多是可以關注的時機。尤其當大盤回落到5年線(月線60MA)附近時更是不錯的甜蜜點，不斷提醒大家這點。

251017-etf-05.png

逢低加碼「用這招」免盯盤

【ETF存股計畫】APP內建「加碼點位監測」的通知功能，只要你放進自選股中的標的跌破均線、或是在近期滿足一定的跌幅，就會自動發送通知讓你知道，那麼就算上班不用偷偷看盤也能知道適合加碼的時機，只要將ETF加入自選股中就能自動監測，趕緊來試用看看吧！

251017-etf-06.png

251017-etf-07.png

________________________________________

《ETF存股計畫》：定期定額多久存到1桶金？打開APP立即試算！

不同於一般的券商或看盤軟體，《ETF存股計畫》APP內將ETF詳細依市值型、高股息、主題型、國際型、債券型分類，可以集中查看ETF報價以及年化報酬率、殖利率等重點資訊，幫你快速篩選出優質ETF。

在APP內還可以比較不同ETF之間的股價走勢表現，圖表化的資訊讓你一眼判斷在相同的時間內誰的表現更優異；如果你是偏好領股息的投資人，我們還有除息日曆與配息組成資訊功能，幫助你清楚掌握除息、領息日，以及你收到的配息來源是否健康。

dividend-01.png

「存股計算機」提供多元的存股試算工具，包含投資組合績效模擬、定期定額試算、股息試算、生命週期存股試算(計算幾歲退休)，方便大家訂定目標並找到適合自己的最佳ETF組合。

normal-02.png

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版，上面除了有從開戶到第一次買股的免費教學資源與最新ETF資訊、分析以外，也可以在上面發問來解決你的疑難雜症！

normal-03.png

好用無廣告的ETF工具馬上來試用！👉手機點我下載

延伸閱讀：【12月最新】高股息ETF便宜價位表 | 少了收益平準金能配多少？

(圖片來源：ETF存股計畫/責任編輯：Tim)

________________________________________

250821-etf-blog-banner.png

＊本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經，未經許可嚴禁轉載，否則不排除訴諸法律途徑。

＊本文章所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人仍須謹慎評估，自行承擔交易風險。