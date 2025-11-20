【附ETF清單】AI還能場嗎？3大市場必看訊號

最近台、美大盤轉弱，除了市場預期12月降息機率下降的原因以外，另一方面就是對AI泡沫化的疑慮再次浮現，那麼輝達的財報就成為全村的希望。現在投資AI會不會太晚？筆者這篇從輝達財報來幫大家分析未來的ETF趨勢與展望。

全球AI風向球：輝達財報重點─「AI需求瘋狂」

在市場再次擔心AI泡沫化的時候，輝達在今天公布的最新財報再次幫市場打了一劑強心針，不只是交出一張超越預期的成績單，在財測上面更是透漏一個明確訊號：AI基礎建設的軍備競賽，才跑到中場而已。

根據輝達最新財報，第三季營收達570億美元，超越市場預期的552億美元，EPS為1.30美元，同樣超越市場預期的1.26美元，更重要的是輝達給出下一季的財測，營收預估達到650億美元，顯示出AI的成長動能絲毫未減。而黃仁勳更表示到，目前的晶片需求是「難以置信的強勁」，未來幾季都將處於「供不應求」的狀態，只要輝達做得出來，就一定賣得掉，對供應鏈來說是最大的定心丸。

AI產業觀察重點：企業投資力道擴大，變現能力也很重要

除了輝達，我們觀察微軟、Google、Meta 與亞馬遜這四大雲端巨頭的動作，可以發現一個共同趨勢：「怕買太少，不怕買太多」。明年在AI上面的資本支出不減反增，也顯示AI軍備競賽至少還會熱到2026年以後。

那只要這些巨頭繼續撒錢買設備，台灣這些做伺服器、做散熱、做晶片代工的廠商，訂單就不會斷。那另一個觀察也很重要，那就是市場不會再只看「誰敢花錢」，而是「誰能賺錢」，你花了那麼多錢買設備、投資AI，但你實際靠AI賺了多少錢，就會是市場未來檢視的重點。

最後總結三個AI未來重點：

2026年才是「支出」的高峰：

市場原先擔心AI投資會縮手，但從各個科技巨頭的動作來看，這場AI軍備競賽至少會延續到2026年。這對半導體設備、散熱、電力基礎設施等ETF成分股仍是長線利多。

AI變現能力成為新分水嶺：

投資人不再只看「誰買了最多晶片」，而是看「誰能用AI賺錢」。微軟的Azure AI營收佔比、ServiceNow或Palantir等軟體公司的業績，將是檢視AI是否具備真實商業價值的指標。

「邊緣AI」將接棒：

隨著AI PC滲透率提高，AI的戰場將從「雲端伺服器」延伸到「消費者手上的裝置」。有利於NPU設計公司（如聯發科、高通） 以及高速傳輸介面供應鏈。

台股AI相關ETF一次列給你

