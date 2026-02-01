陌生人借現200轉帳還錢 她靠網銀「社群收款」防詐騙

銀行應用程式內建的「社群收款」功能，成為民眾防範個資外洩的新工具。一名女網友分享自身經驗，在停車場遇到陌生人借錢後要求轉帳還款，她靈機一動使用臨時帳號功能，成功在不洩漏真實帳號的情況下收到款項。

該名女網友在Threads發文指出，她在停車場排隊繳費時，後方一名陌生人突然拍她肩膀表示身上沒現金，希望能借200元繳停車費。當對方繳費完畢後提出要用轉帳方式還錢，並向她索取銀行帳號。此時她的防衛機制立即啟動，擔心帳號外洩可能衍生問題。

面對這個情況，原PO立刻上網搜尋「臨時帳戶」相關資訊。她發現自己使用的銀行APP內建「社群收款」功能，只需設定好收款金額和有效期限，系統就會產生一組有時效性的一次性帳號。她將產生的連結傳給對方後，順利收到200元還款。

原PO在文中強調，現在詐騙猖獗，民眾的防詐意識必須提高。這項功能不需要掃描QR Code，就能讓使用者在收款時避免提供真實帳號，有效保護個人資料安全。

文章曝光後引發網友熱烈討論，不少人表示學到實用的自保方法，「這個功能好讚」、「學到了，謝謝」、「原來有這功能」。此外，也有人分享，「不是可以QRCODE掃碼轉帳嗎」、「台灣pay也可以顯示收款碼」。

