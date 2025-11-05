《陌生人》確定製作第二季 秀英實現夢幻合作心願

秀英與心儀偶像田慧振飾演母女，下戲經常相約小酌。（龍華電視台提供）

收視與口碑雙收的漫改劇《陌生人》正式宣布製作第二季，同時第一季也將於龍華影劇台播出。這部作品被視為少女時代成員秀英的「願望成真」之作，她不僅如願與理想型、韓流前輩安在旭合作，還因偶像田慧振的加入而決定接拍。秀英透露，為了增進默契，她與田慧振常相約小酌，「每拍完一場戲都覺得可惜，如果導演說『再來一次』我都會超開心。」

安在旭與田慧振的中年感情線很多觀眾喜歡看。（龍華電視台提供）

劇中，秀英與安在旭分別飾演素未謀面的父女，初見面便火花四射、拳腳相向。安在旭飾演的朴振洪在公車站被誤認為性騷擾犯，遭巡警金珍熙（秀英飾）逮捕；未料第二次碰面，他竟蹲點到她家附近，再度被「修理」。這對相愛相殺的「火爆父女檔」成為全劇亮點，逗趣與溫情兼具的互動，讓觀眾在笑聲與淚水中感受情感的張力。

《陌生人》因收視口碑雙收，已確定製作第二季。（龍華電視台提供）

《陌生人》以金珍熙的警察工作為主線，巧妙串聯母女之間的情感，將親情、愛情、職場與友情交織成一幅關於「家」的溫暖畫面。表面上他們彼此保持距離，宛如陌生人，但最終卻成為彼此最深的依靠。劇中顛覆傳統家庭與血緣觀念，以笑中帶淚的方式重新定義「家」。除了描繪母女間既親密又矛盾的情感，《陌生人》還融入家暴與單親家庭等社會議題，真實卻不沉重，讓像恩美與珍熙這樣在多元家庭中努力生活的人們感到慰藉與共鳴。

全劇節奏溫暖明快，角色幾乎「全員好人」，沒有濃烈的惡意或陰謀，以輕鬆而真摯的手法呈現一部療癒系電視劇，讓觀眾在微笑中看完，心底仍泛起一絲暖意。

