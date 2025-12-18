陌生友人參加婚禮包3000元「紀念鈔」還放名片 新人氣炸
婚禮本是喜氣洋洋的場合，但一對新人卻遭遇了令人心寒的「婚禮蟑螂」事件。一名網友控訴，家人近日舉辦婚禮時，男方友人帶了兩名陌生人到場，結果竟在紅包內塞入紀念鈔及保險業務名片，讓新人感到相當不尊重。不僅沒包正常禮金，還積極參與婚禮活動，甚至離場時帶走了新人精心準備的小禮物，引發網友熱議。
事件發生在新人婚宴當天，男方友人在參加婚禮時帶來了自己的弟弟及朋友，這兩位與新人素未謀面的陌生人。當新人在婚宴結束後清點禮金時，赫然發現男方友人雖然包了3200元現金，但其弟弟僅包600元現金加上2000元紀念鈔，而弟弟的友人更只包了200元現金加上1000元紀念鈔。最令人難以接受的是，這位陌生友人還在紅包中放入了自己的保險業務主任名片。新郎本人對此事也做出了回應。他表示，當時友人臨時詢問是否能多帶幾個人來參加婚禮，雖然彼此並不熟識，但基於「人多熱鬧」的想法，他並未拒絕這個請求。然而，當他與新娘回家清點禮金時，才發現紅包內不僅有紀念鈔，還夾著保險業務名片，讓他直呼「真的很觸霉頭」，感到十分不悅。
這對新人原本抱著分享喜悅的心情，還邀請網友一同見證人生重要時刻，結果卻遭遇到這樣令人心寒的經歷。網友紛紛表示同情，並指出真正讓人心寒的並非陌生人，而是身邊的人竟然會做出如此不尊重的行為，直呼根本是「婚禮蟑螂」。
