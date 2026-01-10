陌生女深夜狂按門鈴20分鐘 整條巷子「住戶全嚇醒」

雲林縣 / 綜合報導

一名身分不明的女子，半夜搭計程車到雲林斗六一條巷子，狂按住戶門鈴，短短20幾分鐘按了4、5次，整條巷子9戶人家，全都被門鈴聲驚醒，住戶說，沒看過這名女子，也不清楚她是來幹什麼的，因為之前的北車事件，大家心有餘悸，擔心這次又會發生危險，不敢開門，但也怕女子又來按門鈴，就這樣提心吊膽一整夜，不敢睡覺。

身穿紫色外套的女子，半夜走到住戶門前按門鈴，發現半天沒有反應，她又轉往下一家繼續按，住戶睡夢中被門鈴聲驚醒，嚇得不敢開門，當事住戶說：「發現監視器有一個陌生的女子，按我們家的電鈴，然後按完我們之後沒回應，她又去按隔壁的，按完之後她又來回，又按了第二次，因為我們當下其實有點害怕，我們也不敢開門。」

女子專門搭計程車來按門鈴，手上還拿著手機像是在找人，但整條巷子9戶人家，沒有人認識她，女子短短20幾分鐘按了4、5次門鈴，住戶們不知道該怎麼辦，趕緊報警，等警方抵達時，女子已經離開，但警方的說法，卻讓住戶傻眼。

當事住戶說：「員警就跟我們講說，其實按電鈴不構成擾民的行為，其實我們整個晚上都害怕到沒辦法睡，我們也很怕萬一我們開了門怎麼樣了。」

由於前不久才發生北車事件，住戶怕開了門發生危險，不開門又怕女子回來按門鈴，整晚提心吊膽，不敢睡覺，斗六分局副分局長林清豐說：「深夜無故按壓他人住家的電鈴，易影響住戶安寧，並恐涉有違法之虞。」

警方強調，女子的行為有違反社維法之虞，住戶雖然飽受驚嚇，但暫時不打算提出告訴，只希望女子別再半夜來按門鈴，讓他們能安心睡個好覺。

