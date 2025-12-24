陌生珠寶交易藏詐騙風險 中山警銀聯手阻止60萬元匯款

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市中山分局日前接獲轄內銀行通報，稱有民眾疑似遭遇詐騙，警方即時到場協助，成功攔阻1名男子匯款新臺幣60萬元，守住其積蓄。

中山分局長安東路派出所警員張怡盈、鄭育欣於114年12月10日下午執行巡邏勤務時，接獲轄內銀行通報，稱1名男性客戶疑似遭詐騙，準備匯出高額款項，請求警方到場協助。

警方趕抵現場，向該名男子詢問匯款用途，男子表示欲匯款新臺幣60萬元購買玉珮及珠寶。現場行員表示，男子自稱購買珠寶贈與妻子，但實際上並未婚。警方進一步詢問賣家資訊時，男子僅表示係透過朋友介紹認識賣家，雙方從未見面，亦無法提供具體資料。員警研判該交易具高度詐騙風險，遂耐心向男子說明常見詐騙手法及案例，經警方勸說後，男子放棄匯款離去，成功保住新臺幣60萬元積蓄。

中山分局呼籲，詐騙集團常以「投資」、「高價商品交易」等名義誘騙民眾匯款，民眾若遇不明對象要求支付高額款項，務必提高警覺。警方與轄區金融機構已建立聯防機制，共同防範詐騙案件，提醒民眾如有疑慮，可立即撥打165反詐騙專線或110報案電話查證，以免受騙。