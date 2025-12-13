陌生男到府收「25萬貨款」 妹不相信遇詐 哥報警

台北市一名30多歲無業女子透過臉書投資商品，遭詐騙集團鎖定，並提供家中地址讓陌生男子前來收取25萬元貨款。幸好其哥哥察覺異狀立即報警，警方到場後發現該名男子是詐騙集團車手，不僅無法提供任何身分證明文件，還在現場不斷接聽電話聽從指示，經查證還不是第一次從事類似犯罪行為。這起事件凸顯了網路詐騙手法的多樣性，以及家人即時介入的重要性。

事件發生在台北市中山區，警方接獲報案指有陌生男子上門收錢。經調查發現，報案人的妹妹在臉書上投資商品，並主動提供地址讓對方到家中收取25萬元的貨款。由於妹妹過去曾有類似經歷，哥哥見狀立即通知警方。然而，即使在警方到場時，這名女子仍不認為自己遇到詐騙。當警方抵達現場時，發現這名陌生男子不但無法出示身分證明文件，回答問題時也顯得閃躲不清。更可疑的是，他在現場不斷接聽電話，聽從對方指示，這些行為引起了報案人的高度警覺。

中山分局民權一派出所所長劉張長誠表示，經查閱該名陳姓男子的手機後，發現有接獲詐團指示的取款相關記錄，且非第一次進行取款行動。警方確認犯罪事實後，隨即依法將其逮捕。在無法逃脫的情況下，這名車手最終坦承，若成功領取25萬元，他可獲得3000元的報酬。而這次差點受騙的女子年僅30多歲，沒有工作，原本想透過投資商品並高價轉賣來賺取差價。若非哥哥及時察覺並報警攔阻，她的辛苦錢恐將落入詐騙集團手中。然而，專家擔憂，如果受害者自己沒有意識到詐騙的危險性，未來仍有可能再次落入類似的陷阱中。這起案件提醒大家在網路投資時務必提高警覺，遇到可疑情況應立即向親友或警方求助。

