陌生男涉闖入社區停車場 警查獲暗藏水果刀逮人送辦

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

1名葉姓男子，趁住戶開啟地下停車場閘門時，竟私自進入社區停車場。新北市海山警分局表示，昨（27）天上午9時27分左右，社區管委會總幹事，發現闖入社區的葉男，根本不是社區住戶，立即報案處理。轄區新海派出所員警獲報到場了解，發現葉男身上竟暗藏1把水果刀，除了依法查扣，也依侵入住宅及恐嚇罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

警方表示，昨天上午接獲板橋區龍泉街巷弄內，1處社區住戶報案求助，疑有陌生男子侵入社區住宅。1名葉姓男子趁隙進入社區的地下停車場，被總幹事發現後報警逮人，員警到場勸導男子過程，卻發現他雙手一直放在口袋，行跡可疑。當場查獲他竟然水握1把水果刀，於是依現行犯逮捕並移送偵辦。葉男則辯稱是來找朋友的，但又無法說清朋友的資料與連繫方式。

照片來源：新北市警方提供

