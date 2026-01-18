陌生男稱女友月經突來！隨機向路過女借「衛生棉」 網揭「真實目的」嚇壞人
這是詐騙？還是預謀犯罪？一名香港女子近日在Threads發文表示，她日前走過一處住宅區的時候，迎面而來一位男子跑過來，緊張對她說「女朋友月經來，能否借衛生棉？」女網友雖然驚嚇，但也願意從包包中拿出，但這時男子卻又說不用了，讓女網友心中充滿懷疑，上網發文後，不少網友也說這是一種危險行為，真實目的可能是詐騙錢財或是惡質的犯罪。
根據《香港01》報導，一名香港女生日前發文，她表示一名小跑步的男子靠近她，聲稱他女朋友在廁所內，突然間「月經來了」，因此向女網友借「衛生棉」。
女網友不疑有他，從包包中拿出一片衛生棉，但男子竟然又女網友說不要了，「因這一款不夠厚，不要了」。女網友心中冒起疑問，「如果是突然那個來，應該有任何衛生棉都可以暫用，怎麼還考慮厚度？」
該貼文引來網友熱議，不少人驚呼「恐怖」「非常可疑」。不少網友也分享，內地曾發生類似「男人求助幫送衛生棉，真實目的讓人不寒而慄」。
事實上，網路上就有案例表示，男歹徒要求落單的女生「幫忙送衛生棉」為名，誘拐女生到偏僻處打劫或性侵，如果有同黨接應，女生單獨對應可能會遭到不軌企圖，不少人也拍片呼籲女性小心，不要中計，否則恐怕「可能回不來」。
