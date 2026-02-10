社會中心／綜合報導

台北市內湖的瑞陽公園，驚傳有陌生男子，試圖抱住正在玩溜滑梯的女童，家長嚇得趕緊帶離，沒想到對方還一路尾隨，甚至動手攻擊，導致媽媽下巴受傷、女童的頭部紅腫，整晚睡不好，警方獲報後將男子帶回警局偵辦，並強制送醫。

身材魁梧的男子，小跑步轉進巷弄，女子緊追在後，用手機拍下畫面，因為幾分鐘前，這名男子在公園，試圖想抱住孩童，還動手攻擊家長。

當事家長杜小姐：「那時候我們在溜滑梯的時候，我們就看到有一個男生，往我們小朋友身邊靠近，那時候我先生有注意到，就有先把小朋友拉開，但我們又看到他伸手，就是想要把小朋友，抱住這樣的感覺。」

陌生男試圖抱女童還一路尾隨出手攻擊! 父母急嚇壞報警

瑞陽公園驚見怪男隨機強抱小孩，警方逮人強制送醫。（圖／民視新聞）

週一傍晚，杜小姐與先生，帶著一歲半的女兒，到內湖的瑞陽公園玩，一名陌生男子突然靠近，伸手想抱小孩，先生馬上將孩子拉開，但對方一路尾隨，家長拿出滑步車阻擋，卻爆發衝突，只見男子情緒激動，先攻擊媽媽，又打向前來阻擋的爸爸，過程中還波及到女童頭部。





當事家長杜小姐：「他先打我，打到我的臉之後，我先生衝過來阻止他，結果他又動手打我先生，然後也揮到我小朋友的頭，小朋友的頭也是紅腫，其實昨天睡覺什麼都很不穩定。」

孩子被打到頭腫起來，媽媽下巴也受傷，一家人驚魂未定，馬上報警求助，警方也火速找到男子，帶回警局偵辦，並強制送醫，最後家屬決定要向男子提告。

其他家長：「一定會很擔心，而且會害怕，怎麼會這樣子。」

其他家長：「就先保護小孩，反應的話看現場狀況，因為真的也不知道他會有什麼動作，因為之前小燈泡也是發生在內湖，所以大家都還是會注意一下。」

公園附近還有安親班，不少孩子都會在這裡玩，但沒想到發生隨機攻擊案，也讓家長人心惶惶。

