陌生男「加她臉書」2闖閨房偷拍內衣褲！女屋主認出噁嫌…嚇到生病

記者陳弘逸／彰化報導

男子２度闖屋偷拍女屋主內衣褲，案發前，還加受害女子臉書，刑事遭判拘役，民事遭判賠。（示意圖／PIXABAY）

彰化蕭姓男子4年前就潛入女子住處拍攝內衣褲照片遭活逮，當時哀求年幼又無案底，發誓不會再犯；對方才不追究；未料，去年又再犯被抓包，這次挨告，遭判拘役20天，受害女子收到判決後，竟發現蕭男曾試圖加她臉書，此舉讓令人感到噁心、身心受創且備感痛苦，加上私生活領域被侵犯，2名受害女子聯手提告民事求償，2人獲賠各4萬元。

判決指出，蕭男2021年就8月3日就曾潛入女子阿芬（化名）住處，拍攝內衣褲照片，被女屋主以現行犯抓獲並報警；當時，哀求年幼又無案底，發誓不會再犯；讓受害女子心軟，便給予機會未提告。

未料，2024年蕭男又再犯，這次闖入女子小花（化名）的閨房，偷拍內衣褲照片後被逮挨告，刑事被依無故侵入他人建築物罪，處拘役20天定讞。

小花對蕭男無印象，也不認識，但收到判決時才驚覺，男方曾在案發前1週左右，試圖加她臉書好友，此舉讓令人感到噁心、身心受創且備感痛苦，加上私生活領域被侵犯，嫌犯又會再住宅徘徊，感覺生活受到威脅，承受精神痛苦。

此案，阿芬、小花分別對蕭男各別求償，醫療費及精神慰撫金30萬元、30萬350元。

蕭男則主張，拍攝2名女子的內衣褲，不構成侵害健康權、居住自由、居住寧靜、人格權、隱私權及性騷擾，此外也無法證明，此舉會造成2人因此罹患精神疾患有關，以此抗辯，聲請賠償無據。

綜合相關證據，法官未採信蕭男主張，審酌雙方工作狀況、財產所得情形，認他應分別賠償阿芬、小花各4萬元非財產上損害，可上訴。

