陌生男「離奇陳屍車內」2天1夜！死者生前曾做1事…家人也不清楚祂行蹤

社會中心／陳弘逸報導

花蓮縣吉安鄉日前發生離奇死亡案，64歲劉姓男子不明原因猝死，陳屍別人廂型車內。（圖／翻攝畫面）

花蓮縣吉安鄉日前發生離奇死亡案，64歲劉姓男子疑要到工廠訪友未果，卻躲到曾姓男子停在工廠的廂型車內避寒，不明原因猝死；直到曾男要開車時，才驚見有陌生男陳屍後座，還飄散異味，隨即嚇到報警求助。據悉，死者劉男生前曾到派出所問路，因表達不清楚，就自行離開，就連劉的家人也不知道他的行蹤，詳細死因，仍待相驗釐清。

這起離奇死亡案，為發生於11月18日，花蓮曾姓男子將廂型車停在自家工廠，正準備開車離開時，竟聞到異味，轉頭卻發現有陌生男子陳屍在他後座，嚇到報警求助。

車主跟死者並不認識，要開車時竟發現陌生男陳屍車內。（圖／翻攝畫面）

據《聯合報》報導，死者為64歲劉男，住在吉安鄉干城村，17日上午，曾到局吉安警分局光華派出所問路，透露要訪友，但因表達不清楚，就自行離開；然後在當天10點走進工廠後，直到18日上午8時，才被人發現陳屍在車主曾男的廂型車後座。

經查，死者劉男跟車主曾男彼此並不認識，劉的家人也不清楚他當天的行蹤，初步研判，遺體並無明顯外傷，初步排除外力介入，已報請檢方相驗，釐清死因。

