陌生阿伯倚靠轎車遭勸離竟爆走 "情緒失控"持筆逼近

南投有一名轎車車主發文控訴，日前和妻子出門買午餐，車子停在草屯圓環，遇到一名陌生阿北，倚靠在他的轎車，車主下車勸離，不料對方竟然情緒失控，持筆逼近，甚至出手攻擊，讓他們忍無可忍，只好報警處理，提告恐嚇罪！

一名阿伯手上拿著尖銳物，槓上一對夫妻，作勢要攻擊，夫妻倆一個不甘示弱反嗆回去，一個錄影蒐證。

當事人拍下影片po網控訴，日前在草屯圓環買午餐，車子暫停路邊，遇到陌生男子倚靠車上，請他離開，不料他卻爆走開罵，明知道有人在錄影，還想摸車挑釁對方的忍耐程度！

就怕老公還手理虧，妻子在一旁頻頻勸他要冷靜，雙方糾紛驚動警方到場！





雙方在人來人往的草屯圓環吵起來，驚動警方到場處理。（圖／民視新聞）









草屯分局中正派出所長李佳諺：「警方到場後雙方已停止衝突，經查是一名老翁，身體倚靠著停放路旁的車輛，車主向其勸離後，引發老翁的不滿，進而有持筆及揮拳攻擊的動作，所幸無人受傷，事後車主向老翁提起，恐嚇罪告訴。」





警方受訪說明，車主提告恐嚇罪，已經將嫌犯函送地檢偵辦。（圖／民視新聞）









警方受理報案，已經聯絡老翁到案說明，偵訊後依恐嚇罪，函送南投地檢署偵辦，結束這場鬧劇！





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

