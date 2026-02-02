「陌路兄弟」展現台灣美景 鳳小岳：跨文化別具意義

（中央社記者洪素津台北2日電）台灣、瑞士合製電影「陌路兄弟」今天於TaiwanPlus上架，讓全球都能一睹台灣山川壯麗美景。主演鳳小岳說，這次跨文化拍攝別具意義，且挑戰大，要駕駛手排車還要記台詞跟看路。

電影「陌路兄弟」由瑞士導演瑪莉亞．尼科里埃爾（Maria Nicollier）執導，鳳小岳、台灣原住民加法國混血新人演員納曜（Elliot Malvezzi）及瑞士演員皮耶安東尼．杜比（Pierre-Antoine Dubey）主演，另有林慶台、葉全真驚喜客串。

鳳小岳透過新聞稿表示，片中他必須自己駕駛手排車，又要記台詞、看路、表演挑戰很大，也坦言是對他表演生涯很重要的一部作品：「這部電影對我來說意義非凡，它不僅是一個跨文化的拍攝，它同時也拍到台灣很多非常美麗的風景，還有一些可愛的人文，也講述了一些很深刻家人之間的情感，我真的像是重新再認識台灣、也重新再認識這個美麗的島嶼。」

電影集結台瑞2地資源與人才，片中更講述多元成家、LGBTQ+友善、原住民豐年祭習俗等，滿是台灣驕傲的元素。

鳳小岳再分享，這部電影採公路電影形式拍攝，從台北一路拍到花蓮，收錄清水斷崖、太魯閣等台灣東部山海美景。片中三兄弟在尋根路上所乘坐的小貨車，是一台中古手排車，鳳小岳回憶：「很久沒開手排車了，而且那台車也有一些年紀，所以它自己有一些個性，我們在拍攝的第一天的第一顆鏡頭，它就現場直接拋錨」。

而葉全真在片中一改過往女神形象，呈現疲憊且精神恍惚的狀態，還有一場神經兮兮刷石頭的戲。導演解釋，「我認為葉全真自己也想改變形象，她也完全沉浸在這個極度悲傷且複雜的角色之中，她非常配合，我要再次感謝她！」（編輯：李淑華）1150202