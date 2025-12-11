《降世神通2》最強土元素使Toph驚喜入隊 Avatar小隊啟程迎戰「烈火王」傲賽

《降世神通：最後的氣宗》第2季將於2026年播出。Netflix提供

Netflix真人版影集《降世神通：最後的氣宗》宣佈第2季將於2026年上線，並同步釋出前導預告與首波劇照。預告中，粉絲最愛、同時也是頂尖土元素使的「Toph」由米婭・切赫（Miya Cech）驚喜亮相，正式加入由「安」（高登·科米爾 Gordon Cormier）、「凱塔拉」（琪亞溫緹歐 Kiawentiio）、「蘇卡」（Ian Ousley）所率領的「Avatar小隊」，預計為新一季帶來更多精彩內容。

《降世神通：最後的氣宗》改編自Nickelodeon廣受喜愛、屢獲殊榮的同名動畫影集。故事講述年輕的安必須學會掌握四大元素（水、土、火、氣），才能在烈火國的威脅下重新帶給世界平衡。

在第2季中，安、凱塔拉與蘇卡在成功保衛北方水族部落並迎來苦樂參半的勝利後，再度整隊出發，踏上新的旅程。他們的首要目標是希望說服神出鬼沒的土國國王，一同加入對抗強大烈火王傲賽（Fire Lord Ozai）的戰局，以維護世界的和平。

《降世神通：最後的氣宗》第2季中，Avatar小隊整隊出發，踏上新的旅程。希望說服神出鬼沒的土國國王，一同加入對抗強大烈火王傲賽（Fire Lord Ozai）的戰局。翻攝Netflix Taiwan YouTube頻道

《降世神通：最後的氣宗》第2季由Christine Boylan（《Poker Face》《From Once Upon a Time》）擔任編劇及監製；Jabbar Raisani（《Lost in Space》《怪奇物語》）擔任監製及導演，並由Anu Menon、Amit Gupta、Hiromi Kamata共同執導。

卡司陣容堅強，除了主要角色外，還包括達拉斯・劉（Dallas Liu）、肯・梁（Ken Leung）、李善炯（保羅 Paul Sun-Hyung Lee）和金大賢（Daniel Dae Kim）等實力派演員。《降世神通：最後的氣宗》第2季將於2026年於Netflix獨家上線。



