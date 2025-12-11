降低人力負擔 醫療院所預約系統首創導入簡訊互動平台

【記者 高鐿玲／台北 報導】針對醫療院所長期面臨的「人力短缺」與「效率提升」痛點，互動資通與頗具盛名的醫療產業約診系統供應商 瑞恩克勞科技公司合作，智慧預約系統「奇美菈」首創整合 互動資通 自主研發的「SafeSay」簡訊互動平台。此項跨產業的創新合作，不僅有效降低醫療院所的人力負擔，更同步顯著提升患者的服務品質與滿意度，開啟了醫療約診系統與即時互動通訊整合的新時代。

互動資通「SafeSay」簡訊互動平台以其兼具簡訊提醒、即時通訊與聊天室功能的多樣性，在不同產業中提供安全、高效的互動通訊解決方案。

瑞恩克勞「奇美菈」智慧預約系統，長期以來協助診所透過簡單操作即可完成線上預約、約診管理與掛號服務。此次導入 SafeSay 平台後，系統功能獲得全面升級，整合了簡訊提醒、即時通訊、以及聊天室互動等多重功能。

最大的亮點在於簡訊互動功能，病患收到預約提醒後，可直接透過互動聊天室與診所進行確認或更改，使服務流程更加智慧化與人性化。這大大減少了護理人員處理電話聯繫、人工確認與修改預約的時間與精力，將寶貴的人力釋放回核心照護工作。

互動資通董事長郭承翔表示，醫療產業極為重視病患機敏資料的保護。SafeSay 平台在保障資訊安全的基礎上，讓護理師等能透過安全的管道發送內容，即時掌握照護細節，或為病患提供健康相關諮詢。

透過此整合方案，護理團隊能夠更主動地發送關懷訊息、提醒注意事項與衛教資訊，從而更全面地提升整體的照護品質。

互動資通與瑞恩克勞的強強聯手，為診所提供了一個高效、安全且人性化的解決方案，不僅成功地降低了營運中的人力成本，也為病患創造了更便捷、更貼心的就醫體驗。

瑞恩克勞是一家成立於 2014 年的台灣新創公司，專注於提供數位轉型服務，最初以優化醫療院所的線上預約系統為主。該公司利用雲端智慧技術，開發了包含「一鍵預約」、「自動簡訊提醒」及「大數據分析」等功能，目的在於提升診所營運效率與患者體驗。

GECP（Government Enterprise Critical Platform）為 政府與企業數位治理的中樞平台，協助政府與企業數位轉型落地，三大核心價值:安全可信賴（Secure）：私有雲部署、資料自主可控。高度整合性（Integrated）：串接既有ERP/CRM等系統，可運用API彈性擴展，建構企業專屬生態系。彈性可客製（Customizable）：因應產業特性量身打造專屬顧客生態系。（照片業者提供）