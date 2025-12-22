降低傷亡恐慌 洪健益：重大治安災害第一時間發送細胞簡訊 11

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

有關張文駭人事件，台北市議員洪健益今（22）日表示，面對重大治安事件與突發災害，沒有任何制度能百分之百避免風險，但透過制度補強，可以讓社會多一分準備、少一分遺憾。

洪健益指出，上班日第一天即提出建議，針對現行通報機制的不足，呼籲市府在重大治安或災害事件發生時，啟動「細胞簡訊」區域警示系統，第一時間通知案發地點周邊民眾提高警戒。

洪健益說明，細胞簡訊可在短時間內將官方訊息直接傳送至特定區域的手機使用者，提醒市民遠離現場或採取必要的自我防護措施，有助於降低傷亡風險。他強調，啟動細胞簡訊或許不是唯一解，也未必是最佳解，但在關鍵時刻，能讓市民更快獲得正確資訊，避免因資訊落差而增加危險。

廣告 廣告

洪健益也嚴正譴責任何形式的暴力與恐怖攻擊行為，並指出，突發事件發生時，若缺乏即時、明確的官方訊息，往往容易引發恐慌與謠言擴散，進一步造成社會不安。

此外，市議員陳炳甫則肯定台北市長萬安接受他的建議，跨年維安計畫納入細胞簡訊。他表示，隨機殺人事件引發台灣社會極大的關注與恐慌，尤其歲末活動如何確保集會安全，更是當前無法迴避的重要工作。

陳炳甫說，當天晚上他在臉書就提出「細胞簡訊」的政策建議，萬一發生重大事件，馬上運用通訊科技通知週遭民眾，提醒大家注意安全，降低危機來臨時的風險。他說，蔣萬安也具體承諾提高維安標準，並且將其建議的細胞簡訊納入規劃方向，希望這樣的政策能讓台北市民有更多安全保障。

陳炳甫強調，城市的安全，是綿密而紮實的工作，一起集思廣益，讓台北更安全，建立即時「區域警示簡訊」刻不容緩，避免憾事再度發生。

照片來源：洪健益辦公室提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

主張打破天花板、提高農退儲金相對提撥額 郭國文提案獲跨黨派立委連署

5法官判憲訴法違憲 黃健豪：挑戰主權在民原則

【文章轉載請註明出處】