降低原民區代謝症候群風險 高市府衛生局原民健康營造中心減重班每人甩2.7公斤

高雄市桃源、那瑪夏及茂林三個行政區內原住民身體質量指數BMI及腰圍異常率高，增加代謝症候群風險，一一四年起高市府衛生局推動「原住民代謝症候群防治」，透過六家原住民社區健康營造中心推動代謝症候群防治，舉辦多元減重課程及自我健康管理等活動，共計十一班一百六十五人完成減重班課程，平均每人減重二.七公斤、腰圍減少三.二公分，BMI數值降低一.二，減重成果顯著。(見圖)

衛生局今(二)日說明，原住民代謝症候群防治為去年重要健康議題，全市六家原住民社區健康營造中心結合當地衛生所、原民團體推動多元減重課程、自我健康管理，從運動、飲食到心理、家庭支持，多元活動照護族人健康；總計辦理健康活動及衛教宣導二百二十四場次，累計參與二千九百四十八人次，開辦十一班減重班，完成學員共一百六十五人，減重共四百四十二公斤、腰圍縮減五百二十七公分；實質成果於一一四年度全國原住民部落社區健康營造觀摩會上，全市三家原民健康營造中心獲衛福部表揚頒發成果影片、文章及創意海報等五面獎狀殊榮。

其中，高雄市茂林社區營造協會專案經理孫員，為身體力行「減重、養成健康生活習慣」，透過「二二一餐盤法」的減重核心策略，也就是採蔬菜佔一半、蛋白質和澱粉各佔四分之一的飲食模式，搭配有氧運動與瑜珈、健走，持續八個月成功減重二十四公斤、腰圍縮減二十六公分，BMI數值降低十；她的減重經驗也感染全班三十位學員，平均體重減少三.二公斤、腰圍縮減四公分，成效優於平均，實踐「吃得對、動得好、活得健康」。

衛生局黃志中局長表示，除於原民區推動健康促進，近年因都會區原住民人口移動增加，服務範圍及策略也必須跟著調整，衛生局已規劃增加都會區原民健康服務據點，整合跨單位資源，提供健康諮詢、衛教指導，盼能全面提升原住民的健康識能與健康餘命。

衛生局強調，自九十六年起推動部落健康營造至今已十八年，透過每年積極爭取衛生福利部原住民族地區部落社區健康營造計畫經費，協助原住民健康促進，未來將持續輔導高雄市原住民健康營造中心全方位發展，秉持「以人為中心、以社區為導向、提升健康餘命為目的」的願景，營造原民部落族人健康。