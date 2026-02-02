降低對中國稀土依賴 川普啟動「金庫計畫」儲備關鍵礦產

2026.2.2，美國總統川普在眾官員和汽車業高層陪同下宣布成立儲備戰略礦產的「金庫計畫」。路透社



美國總統川普週一（2/2）宣布，將啟動名為「金庫計畫」的關鍵礦產戰略儲備。此舉被視為華府積極降低對中國稀土依賴。

川普週一在白宮宣布「金庫計畫」（Project Vault）。他說：「多年來，美國企業承受著關鍵礦產在市場干擾下耗盡的風險。今天，我們啟動金庫計畫，確保美國企業和工人永遠不會因供給短缺而受害。」

這項計畫的資金達120億美元，包括20億美元私貸和美國進出口銀行（EXIM Bank）提供的100億美元，用於儲備汽車業者、科技產業和其他製造業所需的關鍵礦產。美國進出口銀行表示，已於週一核准該項貸款。

一名不具名官員向路透社表示，Hartree Partners、Traxys North America和摩科瑞能源集團（Mercuria Energy Group）將負責為該計畫採購原材料。這項計畫旨在支援美國汽車產業，擺脫關鍵礦產短缺的風險。

該官員表示，這項計畫在物流運作上的概念類似Costco會員制度，也就是允許客戶大量採購。

「金庫計畫」的另一項目標是維持可供60天所需的庫存量。

路透社報導指出，華府正積極制定政策，企圖擺脫對中國所操控稀土市場的依賴。美國跨黨派國會議員上月通過一項法案，允許投入25億美元建立稀土儲備，藉此穩定市場價格並鼓勵國內業者開採冶煉關鍵礦產。

