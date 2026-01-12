降低對中稀土依賴 日本鑽探船「地球號」今出航

日本鑽探船「地球號」(Chikyu)今天(12日)出航前往遙遠的珊瑚環礁，調查富含稀土的淤泥。在北京收緊關鍵礦物供應之際，這是東京降低對中國依賴的部份行動。

鑽探船出航

「地球號」在南鳥島(Minamitori Island)的一個月任務，將標示著全球首度試圖將6公里深的海床稀土淤泥不斷抽取到船上。南鳥島是位於東京東南方約1900公里的珊瑚環礁。

日本和它的西方盟國一樣，一直在降低對中國礦產的依賴，這些礦產對汽車、智慧型手機與軍事設備的生產至關重要。在日本與北京爆發重大外交爭端之際，這項努力變得急迫。

這項政府支持項目的負責人石井正一(Shoichi Ishii)在地球號駛離靜岡(Shizuoka)時告訴路透社，在經過7年來的穩定籌備之後，終於要開始確認測試了，這令人深受感動。「一旦這項計畫成功，對於日本稀土資源採購多元化將具有重大意義」。

這艘載有130名船員與研究人員的船隻，計劃於2月14日返回這處港口。

降低依賴不易

中國從6日起加強軍民兩用物項對日本出口管制，涵蓋稀土等上千種物項。華爾街日報(Wall Street Journal)報導，北京也已開始更廣泛的限制對日本的稀土出口。

日本譴責中國的兩用物項禁令，但拒絕就有關更廣泛禁令的報導發表評論，而中方則既未證實也未否認。然而，中國官媒曾表示，北京正在權衡這項措施。

路透社引述知情人士報導，七大工業國集團(G7)財長將在12日的華盛頓會議中，討論稀土供應問題。

日本對於中國的稀土報復行動並不陌生。中國在2010年與日本爆發東海(East China Sea)爭議島嶼衝突後，就曾暫停對日本的稀土出口。

在那之後，日本藉由投資海外計畫、以及推廣對稀土礦物依賴較少的稀土回收和製造加工，把對中國的依賴程度從90%降至60%。

然而，這項南鳥島計畫是日本首度試圖在國內尋求稀土。

野村綜合研究所(Nomura Research Institute)執行經濟學家木內登英(Takahide Kiuchi)說，根本的解決之道是能在日本內部生產稀土。如果這項新一輪的出口管制最後包括許多稀土在內，日本企業將再度努力擺脫對中國依賴，但他認為這並不容易。

分析人士指出，以某些重稀土(heavy rare earths)來說，例如電動車和混合動力車磁體使用的稀土，日本幾乎完全仰賴中國，這對日本的關鍵汽車產業是一大風險。

長期計畫

自2010年的稀土事件以來，日本政府和民間企業一直在打造稀土儲備，但並未透露具體的數量。

至於南鳥島項目也是一項長期計畫，日本政府自2018年以來已砸下400億日圓(2.5億美元)。這項項目的估計儲量並未對外公布，也沒有設定產量目標。一旦成功，將從2027年2月開始全面試採。(編輯：許嘉芫)