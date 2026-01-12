降低對中稀土依賴 日本鑽探船「地球號」今出航

中日關係持續緊張，中國當局本月6日更宣布，決定加強軍民兩用物項對日的出口管制，不過目前日本7成以上稀土仰賴中國進口，稀土出口可能也會因此受限。日本對此採取應對措施，日本深海科學鑽探船「地球號」今（12）日從靜岡清水港出航，展開深海稀土開採試驗，力求降低對中國稀土的依賴。

負責這項計畫的內閣府計畫總監表示，船隻預計一週後抵達日本最東端的「南鳥島」，從海底6000公尺嘗試開採稀土泥漿，這次作業主要目的是檢查稀土開採設備是否運作正常，真正的開採則將從明年開始。

