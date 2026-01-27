降低對俄國能源依賴 歐10國承諾發展北海離岸風電

象徵綠色能源的插頭一個個接上，歐洲各國領袖26日在德國漢堡參加北海能源峰會，並由能源部長們代表簽署《漢堡宣言》，誓言要將北海打造成歐洲最大的清潔能源樞紐，這也是歐盟對俄國發出的明確訊號。

歐盟能源與住宅事務執委約根森表示，「我們不會再讓你們（俄國）將能源當作武器對付我們，不會再讓你勒索歐盟成員國，也不會再間接資助對烏克蘭的戰爭，我們已決定終止對俄羅斯能源的進口。」

德國經濟與能源部長萊希說明，「我們設定了雄心勃勃的目標，到2050年我們希望透過跨國離岸專案，在北海擴建風力發電容量達100GW。」

《漢堡宣言》承諾推動跨境海上電網整合，並透過跨國電力互聯系統直接連接至2個以上國家，而未來也將把風電轉為氫能儲存並運輸，以供應鋼鐵、化工等難以減碳的產業使用。

而同步發表的還有德國與丹麥間的博恩霍姆能源島雙邊合作協議。

丹麥總理佛瑞德里克森指出，「這不只是丹麥王國的問題，它在根本上也涉及歐洲的議題與價值觀，關乎我們的民主原則，關乎我們的完整性，也關乎我們是誰。」

歐盟齊力發展自有潔淨能源，但日前瑞士達沃斯的世界經濟論壇上，川普才批評歐洲風力發電政策錯誤，而且他也喊停了價值62億美元的羅德島離岸風力發電廠，顯然西歐與北歐政府在能源政策上已經與川普背道而馳，並將風力發電視為提升區域能源安全的重要手段。

而北海能源峰會的同一天，德國總理梅爾茨也帶領挪威、比利時與荷蘭領袖登上停靠在漢堡港的破冰船，似乎在表達德國與北海鄰國有自我防衛與能源掌控能力，也像是對川普威脅併吞格陵蘭的一種間接表態。

