降低後續營運風險 花蓮光復青年創業再生行動徵件中

(觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/花蓮報導】花蓮縣政府於12月8日在光復鄉舉辦「光復青年創業再生行動計畫」第二場工作坊，以「商業登記與稅務說明」為主題，協助青年理解創業初期最常面臨的行政作業與法規問題。活動吸引多位正籌備創業或已投入營運的在地青年參與，現場座無虛席、互動熱烈，展現光復地區旺盛的創業能量。

縣長徐榛蔚表示，光復擁有多元產業與深厚文化特色，青年更是帶動地方創新與街區再生的重要力量。期盼透過本計畫提供資源、提升知能，協助青年奠定創業基礎，以創意活化街區並形塑光復未來的產業與生活風貌。

本次課程邀請吳汶諺會計師事務所資深副理郭宗奇擔任講師，從創業行政流程、登記分類、線上申辦方式到稅務申報重點逐項解析，並分享常見錯誤案例。講師提醒，許多創業者在初期因不熟悉法規而出現作業疏漏，透過事前了解可有效降低後續營運風險。

在 Q&A 環節中，參與青年針對店面空間登記、電費分表、營業項目分類及發票開立等細節踴躍提問。多位參與者表示，此課程幫助他們一次釐清創業初期最容易困惑的行政問題，讓後續規劃更加明確。

青年發展中心指出，本計畫採「徵件型」模式，除提供青年創業資訊與專業輔導，也透過分階段工作坊協助建立完整提案，期望帶動光復街區經濟與在地服務全面活化。後續亦將陸續推出品牌、空間設計與營運策略等課程，強化青年創業能力。

「光復青年創業再生行動計畫」現正受理徵件，最高補助 50 萬元、補助比例 70% 以內，補助範圍包含店面修繕、空間動線優化、品牌強化、整體行銷、服務升級與數位轉型等多項目。縣府鼓勵光復鄉青年店家、返鄉青年與創業團隊踴躍提出提案，以集體行動推動街區、旅遊與生活服務產業升級。