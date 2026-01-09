降低排擠效應 新北審慎衡量營養午餐補助

《圖說》教育局長張明文今日針對外界關心學校營養午餐相關經費議題，說明教育局整體預算結構與財政承擔現況。〈記者葉柏成攝〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市教育局長張明文今〈9〉日上午針對外界關心學校營養午餐相關經費議題，說明教育局整體預算結構與財政承擔現況。他表示，營養午餐「全面免費」屬於社福型政策，需要長期且穩定的財源支撐，關鍵在於如何在有限資源下，同時兼顧孩子的教育公平與整體資源效益，讓排擠效應降到最低。

張明文指出，目前新北市公私立國中小營養午餐，每餐經費約為70至75元，其中家長負擔55-60元，全市學生人數約32萬2，669人。依現行學生數試算，若全面採行免費營養午餐並維持既有供餐品質，每年所需經費約為46億元，且屬於必須年年編列的經常性支出，而非一次性的投入。

他說，新北市學生人數為全國最多，教育預算規模也相對最高，相同的經費政策，在新北市所需承擔的財政壓力明顯高於其他縣市。以教育局年度預算約755億元來看，扣除502.38億元的人事費與51.55億元的校舍、設備等資本門支出後，200億元的教育業務推動費用包含。

此外，學前教育94.5億元，特殊教育7億元，高中職免學費補助19億元，及技職、社教等。若再新增每年46億元的營養午餐經費，支出估比高達教育業務推動經費的四分之一，僅次於學校辦公費用，對整體教育財政結構具有長期影響。

張明文進一步指出，46億元不只是單一年度的支出，而是每一年都必須持續編列的固定經費，若未審慎盤點財源，勢必會對其他教育建設與長期投資形成排擠效果，這也是市府必須誠實面對、審慎評估的財政現實。

他強調，在財政紀律的原則下，相關經費不能動用既有教育預算，以免影響原本已規劃推動的教育政策與建設。若未來經評估決定推動相關措施，相關經費來源也必須妥善規劃，確保教育發展及教育資源配置維持穩定。

此外，在特殊教育方面，每年投入經費含人事費用約45至47億元，包含特教教師與助理員人事費、特教交通車補助、課後照顧班、學前特教班，以及無障礙空間與輔具建置，確保特殊需求學生能穩定就學，相關支出同樣屬於教育體系中不能被排擠的重要項目。