降低生活成本 僅16%共和黨人認為川普「貢獻很大」

川普總統第二任期即將屆滿周年，美聯社-NORC公共事務研究中心最新民調顯示，川普的經濟施政表現並未達到多數共和黨人的預期，只有16%的共和黨人認為川普降低生活成本「貢獻很大」，遠低於2024年4月民調有49%共和黨人盛讚川普第一任期經濟表現。

不過，總的來看，幾乎沒有跡象顯示共和黨基本盤要拋棄川普。認可川普整體工作表現的美國成年人僅佔40%，但絕大多數共和黨人(約80%)認可川普整體工作表現。共和黨人也普遍認可川普在移民議題上的領導能力，即使有些人並不認同他的一些做法。

廣告 廣告

從經濟因素層面來看，川普第二任期迄今，尚未說服大多數同黨支持者相信他正改善現狀；只有16%的共和黨人認為川普第二任期在降低生活成本方面「貢獻很大」，約40%共和黨人認為川普「稍微」改善了生活成本；但2024年4月民調有79%共和黨人認為川普第一任期做到此事。

略過半數共和黨人認為川普第二任期幫助創造了就業機會；但2024年4月民調有85%共和黨人認為川普第一任期做到這件事。

現年64歲的紐約州居民坎德拉(John Candela)告訴美聯社，他家的生活成本沒有降低，工資收入和帳單開銷和以前一樣。但他說自己願意耐心等待，「我預計在他四年任期結束時，情況會有不同。」

最新民調顯示，移民議題仍是川普獲得支持者認可的一大優勢。在移民議題方面，共和黨人基本上認為他們如願以償，儘管有些人對聯邦移民執法人員在川普指示下湧入美國各大城市，表示擔憂。

約80%共和黨人認為，川普第二任期在移民和邊境安全方面做出一些貢獻；比例與2024年4月民調結果相似。大多數共和黨人認為川普在遣返非法移民方面做得恰到好處，三分之一的人認為他做得還不夠。

若從全體成年國人角度來看，只有38%認可川普在移民議題上的領導能力，61%不認可。

另外，約三分之二共和黨人表示，與川普上一任期相比，國家整體狀況「好很多」或「有些改善」，但只有約一半共和黨人認為，自己和家人的情況有所改善。

共和黨人這種普遍認為「國家朝正確方向發展」的感受，或許可以抵銷他們對於經濟現況的不滿。

▼收聽一洲焦點Podcast：

更多世界日報報導

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠一曲「Golden」登國際舞台

洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親