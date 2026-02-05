降低疝氣再復發、護理精實交班 國泰醫院獲國家醫療品質獎2金獎

第26屆NHQA國家醫療品質獎得獎名單日前出爐，國泰綜合醫院榮獲2項金獎等16項獎項肯定。（圖／國泰醫院）

第26屆NHQA國家醫療品質獎得獎名單日前出爐，國泰綜合醫院榮獲2項金獎等16項獎項肯定，以「復發性疝氣治療整合計畫」獲傑出醫療類金獎，及以「運用精實手法降低護理人員交班時間」專案獲主題類金獎，展現推動醫療品質及導入智慧科技提升護理環境的卓越成果。

國泰醫院表示，「復發性疝氣治療整合計畫」榮獲傑出醫療類金獎，此計畫整合外科、麻醉、護理及資訊等跨科團隊，導入微創手術、機器手臂輔助手術與3D影像重建技術，並建立標準化臨床路徑與即時資訊平台。

計畫成果顯示，原發性疝氣手術復發率僅0.4％、復發性疝氣手術再復發率為3.06％，均優於國際平均水準；傷口感染率僅0.13％，平均住院天數縮短至2～3天，大幅提升病人安全與照護品質。國泰也積極參與「台灣疝氣醫學會」成立，累計舉辦80場示範手術，培訓超過400位醫師，成為國內疝氣治療與人才培育重要推手。

「運用精實手法降低護理人員交班時間」專案則榮獲主題類金獎，此專案聚焦護理人員交班流程，結合精實管理理念與生成式AI工具，解決交班耗時及延遲下班等問題。專案推動後，有效縮短病房交班時間，AI輔助新病人住院摘要撰寫時間由20分鐘縮短至5分鐘，正確率達100％，使用率已超過95％，不僅優化護理流程，也讓護理人員能回歸病人照護本質。

此外，國泰醫院也榮獲「NHQA主題類持續品質改善20年獎」，肯定醫院自2005年起連續20年不間斷投入全國醫療品質改善競賽，深耕品質文化、持續精進全面推動卓越品質；並在制度與系統建構方面以「制度模組化」及「數位工具應用」為核心，榮獲系統類卓越中心殊榮。

其他獲獎主題，還包括優化新生兒加護病房早產兒發展性照護、提升潛伏結核感染篩檢率、AI優化腫瘤標記、藥學教育數位實踐、內視鏡語音AI、放射師AI教育訓練、ERAS APP、聖露西亞慢性病照護、AI敗血症診療、心導管室低碳醫療實踐等，分別榮獲智慧醫療類、主題改善類及淨零醫療類等獎項肯定。

國泰綜合醫院院長簡志誠表示，此次榮獲多項國家醫療品質獎肯定，不僅是對團隊努力的肯定，更展現醫院在臨床創新、智慧醫療、機構韌性及永續醫療等領域耕耘的成果。未來將持續深化跨團隊整合，運用智慧科技，發展高品質且具韌性的醫療模式，同時落實淨零與永續，讓醫療不僅是治療疾病，也守護環境與未來世代。

