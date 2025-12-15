降低病友負擔 癌症新藥基金周年

癌症新藥基金，是在癌症新藥被納入健保給付之前，幫助癌友可以自費醫療的一個基金。而今年癌症新藥基金屆滿一年，已經幫助了3千多個癌友，平均每年減少117萬自費藥物的負擔。這樣的協助，也讓很多有經濟重擔的癌友，萬般感謝。

癌症病友 小君：「我是三陰乳癌的病友第二期，昨天剛結束第五次的住院化療。」

突然的罹癌，讓小君的世界瞬間變了調，她身體一向健康，從沒投保任何醫療險，以為只能靠有健保支撐的傳統化療，還好醫師告訴她，現在可以申請癌症新藥基金，給付關鍵免疫藥物。

癌症病友 小君：「能夠跟國際接軌，最新有效的這些藥物，然後能夠用(類似)健保的方式，就可以接受這樣的治療，其實對於癌症病人，真的是一個很大的福音。」

不只小君一個個案，全台每年新發癌症人數高達13萬人，據2023年統計，有6到7成的自費藥物超過30萬元，對癌症家庭造成巨大衝擊。癌症新藥基金目的就是協助癌友，在新藥尚未納入健保給付時，能有一筆費用支撐自費醫療。

台灣癌症基金會執行長 張文震：「到目前為止，有3351個家庭，已經有受惠於癌症新藥基金，每一位家庭平均大概有得到，一個重要的補助，平均大概117萬，每一年 他所需要的花費。」

癌症連續43年蟬連台灣十大死因之首，為了提升治癒率，政府射出癌症三箭，從篩檢到罹癌用藥，全面幫助癌友。

總統 賴清德：「提升早期篩檢，聚焦基因檢測與精準醫療，以及建立百億癌症新藥基金，希望透過這些政策，精進擴大癌症的預防 篩檢 治療。」

健保署長 陳亮妤：「未來我們(衛生福利部)會成立，行政法人的，國家級醫藥科技的評估中心，針對所謂的HTA(醫療科技評估)，Health Technology Assessment，會有更大的量能 更充足的人力。」

癌症新藥基金在2025年獲得第一筆50億預算，預計明年會再撥入50億，希望可以幫助更多癌友突破經濟困境，勇敢找回健康。

