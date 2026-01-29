降低立百病毒感染風險 南市衛生局籲請民眾暫勿前往高風險地區





目前孟加拉、印度喀拉拉州及西孟加拉州為立百病毒感染流行地區，為避免病毒進入社區造成傳播風險，南市衛生局表示，近期曾自孟加拉、印度入境及泰國、新加坡等地轉機者，務必提高警覺，留意自身健康狀況。各醫療院所也應加強相關防疫與通報機制，落實感染管制措施，共同守護市民健康與公共安全。

根據衛生署資料，近期孟加拉與印度陸續傳出立百病毒疫情，至1月24日止，印度西孟加拉邦累積5例確診病例，都是醫護人員，當局已匡列約100名接觸者進行居家隔離。立百病毒感染症臨床症狀差異大，可從無症狀感染到急性呼吸道疾病或致命性腦炎。

衛生局表示，立百病毒感染症為人畜共通傳染病，其自然宿主為果蝠，並可感染豬隻等中間宿主，再傳染給人類。傳播途徑主要分為動物傳人、食物傳播及有限的人傳人，包含直接接觸病豬、食用受果蝠尿液或唾液污染的食品等，或經由密切接觸病人的血液、體液、呼吸道分泌物造成感染。

衛生局指出，初期發病後3至14日，常出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、嘔吐與喉嚨痛等非特異性症狀，隨後可能進展為頭暈、嗜睡、意識改變及其他顯示急性腦炎的神經學徵象。疾管署1月16日預告立百病毒為第五類法定傳染病，預計於3月中列為第五類法定傳染病。

如何預防立百病毒感染，一、避免接觸果蝠及流行地區豬隻，並遠離其他可能感染動物。二、不食用來源不明或未清洗乾淨的水果，如可能受蝙蝠污染的椰棗及樹汁。三、養成良好衛生習慣，勤洗手、食用清洗乾淨的食材。四、接觸動物時應戴手套、口罩及防護衣，且以肥皂或酒精清潔手部。五、醫療院所應落實感染管制，避免直接接觸病人血液、體液或排泄物。六、出國旅遊應避免生食、生飲，降低腸胃不適及感染疾病的可能。

衛生局表示，為降低感染風險，民眾應避免前往孟加拉或印度立百病毒流行地區。如需前往，應保持良好個人衛生，避免接觸蝙蝠與豬隻，遠離可能被蝙蝠污染的環境與物品，並避免飲用生椰棗樹汁及食用生冷水果。返國後，若出現發燒、嗜睡、意識改變或其他急性腦炎症狀，應立即就醫，並主動告知旅遊史與動物接觸史，以利防疫。

