降低跨境支付成本 穩定幣開創結算新時代

▲據EY在2025年針對350位高階主管進行的調查，已有 41%。企業使用穩定幣，平均可降低跨境支付成本逾1成。（圖／記者朱永強攝，2025.10.20）

[NOWnews今日新聞] 國際研究指出，穩定幣正成為企業重要結算工具。據EY在2025年針對350位高階主管進行的調查，已有 41%。企業使用穩定幣，平均可降低跨境支付成本逾1成。貿協12 月 15 日將舉辦「穩定幣與國際貿易未來」論壇，以企業需求為出發點，聚焦政策與監理、金融法遵與風險管理、會計、稅務與實務案例等面向。



據「貿協經貿指數」（TAITRA INDEX）最新調查，已有近 5% 國內企業與逾 10% 海外台商開始嘗試以穩定幣進行跨境支付。對台灣企業而言，代表未來有機會加速跨境收付、減少資金佔用，並透過「秒級結算」提升資金周轉效率。



隨著美國《GENIUS Act》推進，以及Visa與全球主要金融機構陸續將穩定幣納入清算與支付架構，全球正迎來一波堪稱近代史上規模罕見的貨幣支付系統升級。穩定幣已從單純的新興科技，演變為重塑跨境金流與國際貿易規則的關鍵金融基礎建設。《金融時報》（Financial Times）與McKinsey & Company先後指出，穩定幣正走向「核心金融基礎設施」，2025 年更可能成為跨境支付應用加速的重要轉折點。



然而，企業導入穩定幣仍需通盤考量外部環境成熟度，包括監理規範、跨境應用、法遵與稅務等因素，同時檢視內部會計帳務系統，並審慎評估合作對象與實際使用情境。若能妥善管理相關風險，穩定幣可望成為提升跨境結算效率的重要新選項。



外貿協會指出，本次跨界匯聚的穩定幣國際論壇，旨在協助台灣企業在國際經貿情勢動盪與亞太供應鏈調整的環境下，及早掌握新型跨境結算工具的發展動向。論壇將匯集產業、法規與技術專家，協助企業在面對市場變化時更具彈性與前瞻準備，強化未來布局與應變能力。



會中將邀請台灣重要虛擬貨幣交易平台，剖析台灣與國際企業導入穩定幣的實際需求與操作現況；由國際級會計師事務所說明企業於穩定幣交易下的會計認列、內部控制與審計重點，協助企業掌握財務面需提前準備的環節。



報名網址：https://events.taiwantrade.com/2025BIC14S1

更多 NOWnews 今日新聞 報導

穩定幣重塑全球支付 貿協辦論壇邀Circle、VISA及日韓星權威來台

穩定幣發行規範類似美歐！若成跨境支付工具 央行將研議申報規範

台灣有望發穩定幣？金管會態度開放 金控、銀行董總看法也曝光