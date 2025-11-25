降低通勤空污 印度德里要求進辦公室工作人數減半

（中央社記者李晉緯新德里25日專電）印度德里今天的整體空氣品質仍舊處於「極差」的狀態，德里政府要求所有單位，進辦公室工作的人數不得超過一半，以減少通勤帶來的空污。

今日印度（India Today）報導，德里（Delhi）今天上午多處空氣品質指標（Air Quality Index, AQI）突破400大關，達到最差的「嚴重」等級，最高的羅希尼（Rohini）飆到416，安南維哈（Anand Vihar）為401，賈漢吉普里（Jahangirpuri）、瓦濟爾布爾（Wazirpur）也都達到400。

印度將AQI空氣品質指標分為6級，0至50為「佳」、51至100為「滿意」、101至200為「適中」、201至300為「差」、301至400為「極差」、401至500為「嚴重」。

新印度快報（The New Indian Express）指出，在有毒氣體籠罩德里，整體AQI達到363的情況下，德里政府已經下令開始執行「分級應變行動計畫」（Graded Response Action Plan, GRAP）第3階段的污染防治措施。

依照GRAP第3階段的規定，政府機關、私人企業進辦公室上班的人數以50%為上限，其餘員工必須居家辦公，但醫院、私人醫療機構、消防服務、公共交通、供水、衛生設施不在此限。

政府命令顯示，德里國家首都區（NCR）轄區內所有的政府單位，進辦公室上班的人數不得超過50%，各單位負責人只有在緊急情況和公共服務有必要時，才能召集其他人進辦公室。

私人企業也被要求將進辦公室的人數限制在50%，其餘員工必須讓他們居家辦公。

此外，政府還要求實施彈性工時、嚴格執行居家辦公制度、盡量減少通勤上下班。

這樣的作法目的是要緩解交通尖峰時段塞車，進而減少車輛廢氣排放；當局表示，在空污嚴重時期，車輛廢氣是空污的一大來源。（編輯：陳慧萍）1141125