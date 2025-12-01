（圖／本報系資料照）

全國各地道路的最高速限普遍偏低，加上測速相機過多，導致許多國人因此被開罰單，讓許多人紛紛跳出來痛批政府斂財。交通部長陳世凱辯稱：車子性能越來越好、路越改越好，但人被車子撞到的耐受度永遠不會改變，人不會變鋼鐵人。

部長的論點是速限設定較低，可以保護行人安全，藉此護航現行各地速限與測速的合理性。這樣的論點能成立嗎？

而根據交大教授曾平毅的研究，在台北新北之間的華中橋、華江橋等5座橋，最高速限40公里，竟分別有85％至93％的機車騎士超速行駛，試問，在沒有保護突然出現行人的理由之下，設定一個會讓8到9成的人都超速的最高速限，這不是斂財，甚麼才是斂財？ 所以像這種橋梁，乃至於高速公路、快速道路，還有許多杳無人跡的山路的最高速限，當然都應該檢視多數駕駛的自由車流速率後，加以提高，在國際上通常是以85分位為標準，就是這條道路沒有設定速限之下，85％的駕駛不看儀表板憑直覺開，也都不會超過的速率，以此作為最高速限，才符合多數用路人的需求。

市區道路若是三到四線車道，可將緊鄰巷弄的外線車道設定較低的最高速限，但內線車道最高速限則可以提高到時速六、七十公里，不需要為了外線車道全壓低至四、五十公里，沒必要為了少數駕駛的慢速習慣，強迫所有人都慢慢開。

很多時候政府要消除民怨真的沒那麼難，就看願不願意減少每年的鉅額罰款收入了。（作者為新黨輿情中心主任、中華捍衛青年權益協會理事長）