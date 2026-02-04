降低重大災害！桃園啟動六大風險輔導，農曆年前全面查核

桃園啟動春節工安輔導查核，桃園市副市長蘇俊賓：提醒關注六大高風險項目，降低致災風險。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

因應近年各縣市頻傳消防及工業安全事故，桃園市政府盤點相關風險樣態，除已分批納入《桃園市火災預防自治條例》進行輔導管理外，也針對其中具高風險危害的六大項目列為重點，於農曆春節前全面啟動輔導與查核作業，降低重大災害發生風險。

桃園市副市長蘇俊賓四日指出，市府跨局處已篩選出六大公安隱患，包含化工製程熱媒油系統查驗機制、電池及廢電池儲存管理與防火配置、重大工程工地防墜措施及道路安全管理、外籍移工職業安全衛生教育訓練、危險物品儲存與管理，以及廠場監控系統設計與運作效能等。

蘇俊賓提醒，工安風險不僅與製程及設備設計相關，也常因人員管理與品質管控未落實而產生。特別是在重大節日及連續假期期間，工廠人力配置、儲存管理及作業流程與平日不同，更須確實落實人員交接及風險控制標準作業程序（SOP），避免因管理鬆動引發事故。市府過去一年持續輔導運作危險化學品之工廠優化消防設備，目前已公告兩批次、約一千二百多家高風險管制對象，要求提報消防設施及防災改善方案，並建立危險化學品種類、位置與數量等資料，定期申報管理。

蘇俊賓日前也率市府勞動局、消防局等單位，前往轄內大型化纖廠進行春安輔導稽核，並與業者交流溝通。本次檢查特別關注熱媒油輸送管線管壁鏽蝕與減薄情形，了解事業單位是否建立查驗與汰換機制。

蘇俊賓表示，市府修法分批納管高風險場所，透過防災計畫審查、落實業者自主管理與定期稽查，桃園市工廠及倉儲類火災已明顯下降，一一四年已較前年減少三成左右，創下近十年同期新低。