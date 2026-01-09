降低長輩用藥風險！ 彰化導入專業藥師進駐日照體系

讓長輩用藥更安心！彰化縣率先導入專業「藥師」，進駐全縣日照體系。（圖：李河錫攝）

彰化縣衛生局為守護中高齡長輩用藥、使用健康食品安全性，在鹿港鎮衛生所舉辦「彰化藥師來把關、日照用藥好安心」發表會，將率全國之先，分區導入專業藥師進入各日照體系，透過跨單位、公私協力，採先試辦再滾動修正，深化照護制度、降低用藥風險，落實友善高齡、全人照護。（李河錫報導）

為因應臺灣社會快速老化、高齡化，彰化縣政府近幾年積極在全縣各鄉鎮市建置「全時段安養機構」外，亦全面發展社區關懷據點、在宅安養與日照中心，以減輕家庭照護負擔；縣長王惠美強調，因考量現今家庭不是少子化、就是子女們忙碌在拚經濟，一般日照中心無法提供全時段照顧，居家關懷人力資源有限，對於多數半失能、合併慢性疾病長者的用藥管理，則難以有效關懷與介入；為了提高長輩們的醫療成效與用藥安全，特別號召彰化縣藥師公會、各醫院藥師和社區藥局夥伴們，將會同各日照體系的同仁，共同努力來推展試辦「藥師來把關、用藥好安心」計畫，正朝向全縣26鄉鎮市「日照中心」全面來導入，讓長輩們者獲得更安全的用藥，杜絕不法藥品，更完整且有尊嚴的照護！

彰化縣衛生局，率先導入專業藥師進駐日照體系，提昇全縣長輩們用藥安全、維護健康！。（圖：李河錫攝）

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，這項計畫要感謝「藥師公會」從113年起就啟動，服務規模在114年已擴及到全縣；今年度(115年)則期盼在最短期間內，能擴及到全縣26個鄉鎮市所有日照中心，都能導入專業藥師，以最佳服務，讓所有長者獲得最好藥事照護，也讓「社區藥局」真正成為全民健康的好鄰居；期盼在衛生局、藥師公會的行政支援、醫院藥師的學術加持、和社區藥局就近親切服務的三方協力下，讓社區長者享受到健康舒適的安養生活。